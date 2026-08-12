Ataques de perro: la advertencia de los expertos sobre la "humanización" y la falta de controles

Por Agustina Vivanco

En medio del debate por la repetición de ataques de canes en ámbitos domésticos y la discusión sobre proyectos de ley para prohibir razas de gran porte, especialistas en conducta animal remarcaron la necesidad de comprender la naturaleza canina, educar a los tenedores y fiscalizar las normativas vigentes.

El doctor Omar Robotier, especialista en comportamiento animal, explicó que la agresión en los perros constituye una conducta innata vinculada a su instinto de supervivencia, ya sea ante la búsqueda de alimento, la defensa de su espacio de descanso o la protección de recursos. Ante una situación de conflicto, el animal responde únicamente de dos maneras: enfrentando o huyendo.

Respecto a la incidencia de estos casos, Robotier reveló un dato clave sobre las estadísticas diarias: la mayor proporción de mordeduras es provocada por perros mestizos en entornos familiares y no por los ejemplares encasillados en las categorías de razas potencialmente peligrosas.

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La "humanización" y los límites del adiestramiento

Uno de los principales focos señalados por el especialista es la alteración en el vínculo de los dueños con los animales. Según Robotier, es habitual que la sociedad caiga en el error de sobreproteger, sobreestimular o atribuir actitudes humanas a las mascotas.

"Hay una desvirtuación de la relación humano-perro. La gente humaniza al animal, pero el perro sigue siendo perro y va a desarrollar su espacio, su jerarquía y la protección de sus recursos por instinto genético. No es un bebé ni un niño", enfatizó el etólogo, remarcando que quien adopta una mascota debe capacitarse antes de llevarla al hogar para atender a sus necesidades de conducta.

Regulación y fiscalización antes que prohibición

Ante los planteos de prohibir por ley la tenencia de razas peligrosas —a la par de animales salvajes—, Robotier se manifestó en contra de la prohibición absoluta y abogó por un esquema estricto de regulación y control estatal.

El especialista comparó la situación con las normas de tránsito: de nada sirve contar con leyes o la Ley Provincial 9.685 si los organismos competentes no salen a la calle a verificar el uso de correa, bozal y las condiciones de seguridad en los inmuebles.

Asimismo, analistas y conductores del debate coincidieron en que la falta de empatía o los trastornos de conducta en los perros actuales suelen derivar del aislamiento, la crianza en departamentos, el encierro o el abandono por parte de dueños inexpertos que adquieren animales por moda sin saber cómo administrarlos ni educarlos.