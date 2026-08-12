Habló la enfermera de Eva Perón en Cadena 3 Rosario: "Yo le cerré los ojos"

María Eugenia Álvarez tiene 99 años y es una de las personas que compartió los últimos meses de vida de Eva Perón. A los 23 años fue designada para asistirla durante su enfermedad y permaneció a su lado durante cerca de un año. También estuvo presente cuando Evita votó desde su lecho en las elecciones de 1951 y fue quien le cerró los ojos tras su muerte, el 26 de julio de 1952.

Álvarez recordó que llegó a Eva Perón por decisión del entonces director del Hospital Rivadavia, el doctor Bengolea, quien la envió a entrevistarse con Juan Domingo Perón. “El doctor Bengolea fue el que me manda a mí para cuidar a la señora Eva Perón”, relató en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario. Según contó, el propio presidente estuvo de acuerdo con su designación para asistir a su esposa.

La enfermera explicó que existía una afinidad política y personal con Eva Perón. “Yo siempre amaba el peronismo, yo amaba totalmente a Evita”, sostuvo. También contó que la primera dama sabía de sus convicciones y que, por ese motivo, confiaba en ella para acompañarla durante su enfermedad.

FOTO: María Eugenia Álvarez, tiene 99 años - Gentileza TN

Uno de los recuerdos que conserva de aquella etapa está relacionado con el trabajo de la Fundación Eva Perón y la formación de enfermeras. Según relató, Evita le pedía que preparara enfermeras para que pudieran trabajar en hospitales y atender especialmente a personas de sectores humildes. “Primero a los hospitales para atender a la gente humilde”, recordó que le decía.

Álvarez también habló sobre el diagnóstico de Eva Perón y el modo en que se manejó la información durante su enfermedad. Según su testimonio, a Evita le habían dicho que sería operada de apendicitis, aunque la situación era mucho más grave. La enfermera aseguró que conocía la gravedad del cuadro por su experiencia profesional y que entendía que la enfermedad era terminal.

Durante casi un año, Álvarez combinó su trabajo en el Hospital Rivadavia con la atención de Eva Perón. “Yo me ganaba con mi sueldo del hospital, trabajaba en el hospital y a la mañana cuidaba a Evita y a la tarde al hospital”, contó. También afirmó que nunca buscó recibir regalos ni beneficios por haber estado junto a la primera dama.

La enfermera recordó especialmente el vínculo personal que construyó con Eva. Explicó que la primera dama la llamaba “la enfermera de los ojos verdes” porque no recordaba su nombre. Para Álvarez, sin embargo, no se trataba solamente del color de sus ojos: “Yo creo que fue la mirada mía, a través de los ojos verdes, pero la mirada mía”, sostuvo.

Otro de los momentos históricos que recordó fue el día en que Eva Perón votó desde su lecho durante las elecciones presidenciales de 1951. Álvarez confirmó que fue ella quien sostuvo la urna en aquella escena que quedó registrada en fotografías. También relató que estuvo presente en sus últimos instantes y que fue quien le cerró los ojos después de su muerte.

“Yo le cierro los ojos a Evita, murió mi guardia”, contó Álvarez al recordar aquel momento. Además, explicó que participó junto a la modista en la preparación del cuerpo para la despedida pública: “Así fue vestida Eva Perón, por su modista y por su enfermera, por nadie más”, afirmó.

A pocos meses de cumplir 100 años, Álvarez continúa recordando a Eva Perón y sostiene una mirada crítica sobre el presente del peronismo. Consultada por el movimiento político, pidió “honestidad, decencia y mucha moral” y afirmó que el peronismo debería volver a representar esos valores. También diferenció a Eva Perón de otras dirigentes políticas: al ser consultada sobre una posible comparación con Cristina Kirchner, respondió de manera tajante: “Son distintas, completamente distintas”.

Entrevista de Alberto Lotuf.