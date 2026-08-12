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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 12 de agosto

Este miércoles 12 de agosto, Mendoza presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 5° y 12°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos suaves durante la jornada.

12/08/2026 | 12:23Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 12 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de broken clouds, con una temperatura actual de 10°. La sensación térmica es de 8°, con una humedad del 48%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.89 m/s desde el este.

El clima hoy miércoles 12 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 5° y una máxima de 12°. Las condiciones climáticas indican un cielo parcialmente nublado, con vientos suaves que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que puede generar una sensación de frescura durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con temperaturas similares. El jueves 13 de agosto, la mínima será de 5° y la máxima de 13°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 14 de agosto, se espera una mínima de 6° y una máxima de 15°, con pocas nubes. Para el sábado 15 de agosto, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 15°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 16 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima de 13°, con lluvias ligeras también en el pronóstico.

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