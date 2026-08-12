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Cristiano Ronaldo envía mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su padre

El delantero portugués le envió un mensaje de consuelo a Lionel Messi a través de redes sociales tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, destacando la solidaridad en momentos difíciles.

12/08/2026 | 11:05Redacción Cadena 3

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Cristiano Ronaldo respaldó a Lionel Messi tras la carta a su padre.

FOTO: Cristiano Ronaldo respaldó a Lionel Messi tras la carta a su padre.

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Buenos Aires, 12 de agosto (NA) – Las manifestaciones de apoyo en el mundo del fútbol se hicieron presentes tras la conmovedora carta que Lionel Messi escribió para despedir a su padre, Jorge Messi, tras su fallecimiento. En este contexto, la respuesta de muchos deportistas fue inmediata, reflejando la solidaridad en un momento tan delicado.

Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, Cristiano Ronaldo fue uno de los primeros en expresar su apoyo al capitán de la Selección argentina a través de los comentarios en la publicación de Messi.

El destacado futbolista portugués utilizó su cuenta de redes sociales para hacer llegar un mensaje de consuelo en medio de este complejo momento familiar: "Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió el actual jugador del Al-Nassr.

Este gesto entre las dos figuras más emblemáticas del deporte en las últimas décadas no pasó desapercibido en las redes sociales. Miles de fanáticos resaltaron la empatía y el respeto que ambos han mantenido a lo largo de sus respectivas carreras, más allá de la rivalidad en el campo de juego.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Cristiano Ronaldo envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge Messi.

¿Quiénes están involucrados?
Los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los principales protagonistas de este gesto de apoyo.

¿Cuándo sucedió?
El mensaje de Cristiano fue publicado poco después de la conmovedora carta de Messi, el 12 de agosto de 2026.

¿Dónde se produjo?
La interacción tuvo lugar en las redes sociales, donde Ronaldo comentó en la publicación de Messi.

¿Por qué es relevante?
Este gesto resalta la solidaridad y el respeto entre dos de los mayores íconos del fútbol mundial, más allá de su rivalidad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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