Cristiano Ronaldo envía mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su padre

Buenos Aires, 12 de agosto (NA) – Las manifestaciones de apoyo en el mundo del fútbol se hicieron presentes tras la conmovedora carta que Lionel Messi escribió para despedir a su padre, Jorge Messi, tras su fallecimiento. En este contexto, la respuesta de muchos deportistas fue inmediata, reflejando la solidaridad en un momento tan delicado.

Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, Cristiano Ronaldo fue uno de los primeros en expresar su apoyo al capitán de la Selección argentina a través de los comentarios en la publicación de Messi.

El destacado futbolista portugués utilizó su cuenta de redes sociales para hacer llegar un mensaje de consuelo en medio de este complejo momento familiar: "Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió el actual jugador del Al-Nassr.

Este gesto entre las dos figuras más emblemáticas del deporte en las últimas décadas no pasó desapercibido en las redes sociales. Miles de fanáticos resaltaron la empatía y el respeto que ambos han mantenido a lo largo de sus respectivas carreras, más allá de la rivalidad en el campo de juego.