Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 12 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de scattered clouds, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 12°. La humedad se encuentra en un 53%, lo que contribuye a una atmósfera algo húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste, lo que puede generar una ligera brisa.

El clima hoy miércoles 12 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento serán moderadas, con una humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado, aunque con algunas nubes dispersas.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Salta indica que el jueves 13 de agosto la mínima será de 4° y la máxima de 19°, con cielo despejado. Para el viernes 14 de agosto, se prevé una mínima de 7° y una máxima de 22°, con algunas nubes. El sábado 15 de agosto se espera un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre 11° y 25°. Finalmente, el domingo 16 de agosto podría haber ligeras lluvias, con una mínima de 8° y una máxima de 11°.