Plan de bacheo en Rosario: "Las siete licitaciones suman $35.000 millones"

FOTO: Cortes y desvíos por obras de mejoramiento en calles del centro y otras zonas

La Municipalidad de Rosario anunció un plan de mantenimiento y mejoramiento de calles que tendrá una duración de nueve meses. El intendente Pablo Javkin informó que se realizarán siete licitaciones por un monto total de $35.000 millones, destinadas a distintas tareas de reparación y conservación de la infraestructura vial de la ciudad.

El plan contempla trabajos de bacheo de pequeñas superficies, reparación de cuadras completas y obras sobre calles de hormigón que presentan múltiples intervenciones. También se utilizará concreto asfáltico para los equipos municipales. “Las siete suman 35.000 millones estrictamente para la tarea de mantenimiento”, explicó Javkin durante la presentación.

Entre las calles y corredores incluidos se encuentran Corrientes, Paraguay y Mitre, además de distintos sectores que conectan el centro con el noroeste de Rosario. El intendente mencionó como antecedentes los trabajos realizados en Dorrego, España, Italia y en el corredor de calle Unión, y señaló que las intervenciones continuarán en distintos puntos de la ciudad.

Javkin también destacó que se realizarán tareas preventivas para evitar un mayor deterioro de las calles de hormigón. En ese sentido, habrá licitaciones específicas para el sellado de juntas, una tarea que se realiza por tercer año consecutivo y que busca impedir el ingreso de agua y prolongar la vida útil del pavimento. El municipio atribuyó parte del deterioro reciente a los meses de lluvias intensas.

Informe de Fernando Carrafiello.