Gerónimo Rulli se une al Manchester City como nuevo arquero y competirá con Donnarumma

Buenos Aires, 12 agosto (NA) -- El Manchester City ha confirmado la incorporación del arquero argentino Gerónimo Rulli como nuevo refuerzo para el equipo dirigido por el entrenador Enzo Maresca. Rulli se encontrará con su compatriota Claudio Echeverry y deberá competir por el puesto con el actual titular, Gianluigi Donnarumma.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el jugador, que se formó en Estudiantes de La Plata, llega al club tras su paso por el Olympique de Marsella, que recibirá aproximadamente 3,5 millones de euros por su traspaso.

El arquero, que es el suplente habitual de Emiliano "Dibu" Martínez en la Selección argentina, ha firmado un contrato por dos años y competirá en los entrenamientos diarios con Donnarumma, además de vestir la camiseta número 28 en el equipo.

En su primera declaración como jugador de los "Sky Blues", Rulli manifestó sentirse "increíble" y expresó que ha estado "esperando por este cambio". Agregó: "Quiero reunirme con el equipo y salir al estadio Etihad por primera vez".

El arquero también compartió su reacción al enterarse de la oportunidad de unirse al Manchester City: "Es uno de los mejores clubes del mundo; cuando escuché mi nombre relacionado con el City, fue algo inexplicable y la decisión fue muy fácil".

Rulli se describió como un arquero que destaca en leer el partido: "Mi mejor atributo es leer el partido, es algo que hago muy bien; intento estar tranquilo y dar confianza a mis compañeros. Más que atajar, intento evitar los goles".

Además, el nuevo arquero envió un mensaje a los aficionados del Manchester City, indicando: "Hola, aficionados del Man City: estoy muy orgulloso y muy feliz de estar aquí. Tengo muchas ganas de verlos a todos en el estadio, en el Etihad; y sí, he llegado para defender al mejor club del mundo; nos vemos pronto".

Por último, Rulli se animó a recordar a varios argentinos que han pasado por el club en un divertido desafío.