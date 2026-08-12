Sampaoli, autocrítico tras la goleada sufrida por Talleres: "Hay una gran incapacidad defensiva"

Jorge Sampaoli fue autocrítico tras la dura derrota de Talleres por 3-0 ante Lanús en el Kempes y reconoció las dificultades que atraviesa el equipo, especialmente en el aspecto defensivo y emocional.

El entrenador de la "T", que brindó una conferencia de prensa de la que participó Cadena 3, sostuvo que el equipo todavía no logra sobreponerse a los momentos adversos durante los partidos.

"El equipo no puede superar el ambiente. Hoy nos hicieron un gol y se terminó el partido. No es culpa de la gente, ya que el equipo no le muestra nada que la estimule", afirmó.

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En ese sentido, Sampaoli fue contundente al analizar uno de los principales problemas del conjunto cordobés: "Hay una gran incapacidad defensiva".

El técnico también apuntó a la respuesta anímica del equipo cuando recibe un golpe. "Al equipo le cuesta emocionalmente superar la adversidad. Eso se tiene que corregir, porque se pone extremadamente vulnerable", señaló.

Además, Sampaoli asumió la responsabilidad por el presente de Talleres: "Me hago cargo, porque soy el que entrena todos los días".

El entrenador explicó que las dificultades defensivas terminan condicionando también el funcionamiento ofensivo. "Hay una incapacidad defensiva que se transforma en una transmisión de que el equipo no logra controlar los errores en ataque", sostuvo.

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Por último, reconoció que el equipo se siente más cómodo cuando adopta una postura más conservadora: "Se pone más cómodo defendiendo en bloque bajo y contragolpeando, como contra Platense".

La derrota ante Lanús profundizó las dudas alrededor de Talleres, que deberá encontrar respuestas rápidamente para revertir un presente que preocupa tanto por los resultados como por el funcionamiento.