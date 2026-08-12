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Tragedia en Minnesota: hombre asesina a su pareja e hijo en guardería y luego se quita la vida

Un hombre cometió un doble homicidio en una guardería en Hopkins, Minnesota, donde mató a su pareja y a su hijo antes de quitarse la vida. Ocho niños estaban presentes, pero ninguno resultó herido.

12/08/2026 | 13:56Redacción Cadena 3

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HOPKINS, Minnesota, EE.UU. — Un hombre asesinó a su pareja y a su hijo en una guardería ubicada en su domicilio en Minnesota el miércoles, antes de quitarse la vida, según informaron las autoridades.

La policía de Hopkins indicó que, en el momento del ataque, otros seis niños se encontraban en la guardería, pero afortunadamente ninguno resultó herido y todos fueron reunidos con sus padres tras el incidente.

El jefe de policía de Hopkins, Brent Johnson, reveló que un padre que llegó para dejar a su niño fue testigo del ataque y llamó a la policía para reportar lo sucedido. "No hay peor escenario que este, en el que dejas a tu hijo en algún lugar que crees que es seguro, y recibes esa llamada telefónica", expresó Johnson en una conferencia de prensa.

Las autoridades no han divulgado detalles sobre cómo murieron las víctimas. Aunque se desconoce la naturaleza exacta de la relación entre los adultos que operaban la guardería, se sabe que el niño fallecido era hijo de ambos.

El jefe de policía también comentó que los asesinatos en Hopkins son considerados "inusuales" y que los agentes quedaron profundamente afectados por la escena que presenciaron. "Se lo vi en las caras, que este iba a ser uno de esos episodios que recordarán toda su carrera, quizás toda la vida", añadió Johnson.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Minnesota?
Un hombre mató a su pareja e hijo en una guardería antes de suicidarse.

¿Cuántos niños estaban presentes?
Seis niños estaban en la guardería, pero ninguno resultó herido.

¿Quién reportó el ataque?
Un padre que llegó para dejar a su niño fue testigo del ataque y llamó a la policía.

¿Qué dijo el jefe de policía?
El jefe de policía, Brent Johnson, expresó su conmoción y describió la escena como impactante.

¿Cuál es la relación entre las víctimas?
El niño que murió era hijo de los dos adultos involucrados en el incidente.

[Fuente: AP]

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