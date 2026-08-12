La mesa política y el desafío de reencauzar la gestión política del Gobierno Nacional

Por Sergio Berensztein

La mesa política tiene un desafío que va más allá de resolver las internas del Gobierno: reencauzar la gestión política y, sobre todo, lograr que las decisiones que se toman estén alineadas con las prioridades de la sociedad.

Ayer fue un día políticamente intenso después de una semana difícil para el oficialismo, que tuvo que afrontar cuestionamientos por el traspié legislativo en torno a la ley de propiedad privada y por las diferencias que quedaron expuestas dentro del Gobierno. En ese contexto, volvió a reunirse la mesa política que encabeza Karina Milei y que reúne a las principales figuras del oficialismo, con la presencia de funcionarios y dirigentes que tienen responsabilidades centrales en la gestión y en la estrategia parlamentaria.

Todos los gobiernos tienen internas y me sorprendería que una organización política no las tuviera. Lo importante es otra cosa: preguntarse si esa mesa política sirve para resolver los problemas de los argentinos o solamente los problemas del Gobierno. Es decir, si las prioridades que se definen allí están realmente alineadas con las demandas de la sociedad.

Y aquí aparece un problema que veo con preocupación: el Gobierno parece alejarse, día a día, de algunas de las principales demandas sociales. Esto resulta llamativo porque Javier Milei llegó al poder, entre otras razones, porque fue capaz de identificar con mucha claridad cuáles eran las preocupaciones dominantes de la sociedad en 2022 y 2023.

Pero las demandas cambian. Lo que alguna vez fue una demanda dominante puede convertirse en una cuestión secundaria cuando aparecen nuevos problemas. Por eso, la política necesita estar atenta a esos movimientos, escuchar a distintos sectores y tener cierta porosidad para incorporar críticas y matices. Nadie tiene la verdad revelada. La realidad se construye a partir de diferentes miradas y diagnósticos sobre problemas que muchas veces son complejos.

También hay que entender que la política argentina durante mucho tiempo se acostumbró a resolver sus conflictos gastando dinero. Eso hoy ya no funciona de la misma manera. Hay que construir acuerdos con gobernadores y otros actores políticos con menos recursos y, por lo tanto, con menos incentivos materiales. Eso obliga a apelar a las ideas, a la negociación y a la capacidad de construir consensos.

Por eso, el funcionamiento de esta mesa política es importante. No para determinar quién gana una interna dentro del oficialismo, sino para saber si el Gobierno tiene la capacidad de comprender qué está pasando afuera de sus propias estructuras.

En particular, me preocupa la cuestión económica y la caída del ingreso de amplios sectores de la sociedad. El Gobierno se aferra a algunos indicadores, como el récord de consumo, pero hay que tener cuidado con las conclusiones fáciles. Puede existir un récord de consumo y, al mismo tiempo, una parte importante de la población estar peor.

Hay ejemplos que muestran esta contradicción. Una persona que pierde su trabajo necesita generar ingresos y puede comprar una moto, incluso financiándola en cuotas, para poder trabajar. Eso aparece estadísticamente como consumo de un bien durable, pero en realidad puede estar mostrando una situación de precariedad y la necesidad de utilizar parte del ingreso futuro para garantizar la subsistencia presente.

Por eso, no alcanza con mirar datos aislados. Cuando uno observa la realidad en su conjunto, aparece un problema. Y tal vez la mesa política del Gobierno todavía no tenga la porosidad, la apertura y la flexibilidad necesarias para advertir esas nuevas prioridades. Si no logra hacerlo, lejos de resolver el problema, puede terminar profundizándolo.