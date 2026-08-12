Continúa el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes

Buenos Aires, 12 agosto (NA) -- Este miércoles avanza el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, con la declaración de tres testigos, entre los cuales se encuentran dos policías y una experta en delitos informáticos. Las declaraciones están programadas para comenzar a las 09:30, según confirmaron fuentes judiciales.

Los testigos que comparecerán ante el tribunal son Eduardo Rafael Torres, Luis Eduardo Cavalieri y Leslie Juliana Rolón. Torres es oficial subayudante de la Policía de Corrientes y ha sido secretario de actuaciones bajo el mando del ex comisario Walter Maciel, uno de los acusados en el caso. Su testimonio es crucial, ya que ha estado involucrado en diversas etapas de la investigación, incluyendo el secuestro de prendas, celulares y vehículos, así como en allanamientos y pruebas odoríferas.

A continuación, será el turno de Rolón, quien trabaja en el área de Delitos Complejos y Delitos Informáticos. En el contexto de la investigación, ha recibido tres teléfonos para ser peritados. Por último, Cavalieri, cabo primero de la Policía Federal Argentina, ha participado en operativos significativos relacionados con el caso.

Las audiencias se están llevando a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, con los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco a cargo del proceso.

Los acusados

Entre los acusados se encuentran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el ex comisario Walter Maciel, la tía de Loan, Laudelina Peña, su esposo Antonio Bernardino Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y su pareja Daniel "Fierrito" Ramírez. Todos están implicados en la desaparición del niño, que tuvo lugar el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina y fue visto por última vez en un naranjal.

De los acusados, Millapi es la única que cumple prisión domiciliaria y participa en las audiencias a través de Zoom. Otros diez imputados están bajo investigación por manipulación de testimonios, usurpación de títulos y otros delitos, incluyendo Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.