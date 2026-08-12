Aumentan a 44 las víctimas fatales del naufragio de un ferry en el lago Kariba, Zimbabue

HARARE, Zimbabue — La cantidad de fallecidos por el naufragio de un ferry sobrecargado en el lago Kariba ha ascendido a 44, según informó la policía local el miércoles. Este lamentable incidente ocurrió el martes y ha conmocionado a la nación.

Las autoridades señalaron en la plataforma X que los cuerpos han sido recuperados del lago, que se extiende a lo largo de la frontera entre Zimbabue y Zambia. Sin embargo, no se ha proporcionado información actualizada sobre el número de heridos o las personas que aún se encuentran desaparecidas tras el accidente.

El ferry, que es operado por una agencia gubernamental, transportaba al menos 114 pasajeros adultos y cinco tripulantes al momento del siniestro, de acuerdo con la agencia de gestión de desastres de Zimbabue.

La cifra exacta de pasajeros es incierta, ya que solo se contabilizaba a aquellos que habían adquirido boletos, lo que sugiere que podría haber habido niños a bordo que no estaban obligados a comprar pasaje.

Las autoridades confirmaron que el ferry tiene una capacidad máxima para 90 personas, lo que plantea serias preocupaciones sobre las condiciones de seguridad en las que se opera este tipo de transporte. Esta embarcación es utilizada para conectar comunidades rurales alrededor del lago con la ciudad de Kariba, situada en su orilla.