Sudáfrica solicita reembolsos a países africanos por repatriaciones de migrantes

JOHANNESBURGO — El gobierno de Sudáfrica ha formalizado solicitudes de reembolso a varias naciones africanas por los costos asociados al regreso de decenas de miles de inmigrantes. Esta iniciativa surge tras la deportación o repatriación de más de 80.000 extranjeros, en respuesta a protestas y actos de violencia dirigidos contra la inmigración ilegal.

Según información proporcionada por el Departamento del Interior sudafricano, el país ha desembolsado casi 18 millones de dólares en la logística necesaria para alojar y transportar a los inmigrantes que han pedido regresar a sus naciones de origen. Este monto incluye el costo de autobuses, centros temporales de repatriación y pagos de horas extra al personal encargado de estas operaciones.

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores han enviado solicitudes formales de compensación a países como Malaui, Etiopía y Nigeria, según confirmaron funcionarios. El director general del Departamento de Asuntos Internos, Tommy Makhode, describió estos gastos como "imprevistos e inevitables".

Algunos municipios y departamentos gubernamentales han comenzado a exigir compensaciones al Departamento de Asuntos Internos, alegando que estos costos no estaban contemplados en sus presupuestos anuales. En este contexto, el ministro del Interior, Leon Schreiber, ha señalado que el número de repatriaciones y deportaciones en el país ha alcanzado niveles sin precedentes.

El incremento en las deportaciones se produce en medio de un clima de tensión en Sudáfrica, donde han proliferado las manifestaciones en contra de la inmigración ilegal. Grupos opositores han llevado a cabo protestas, que a su vez han derivado en ataques a ciudadanos extranjeros, lo que ha complicado las relaciones diplomáticas con otras naciones africanas.

Las organizaciones que se oponen a la migración ilegal acusan a los inmigrantes de ser responsables del aumento del desempleo, la criminalidad y la presión sobre los servicios públicos. Por su parte, algunos países de origen han criticado al gobierno sudafricano por no proteger a sus ciudadanos, lo que ha sido negado por las autoridades de Pretoria.

Recientemente, Ghana sugirió que la situación en Sudáfrica se incluyera en la agenda de una próxima reunión de la Unión Africana, aunque esta propuesta fue desestimada. Según los últimos datos oficiales, 82.875 personas han sido repatriadas o deportadas desde que comenzaron las tensiones migratorias, aunque los gobiernos de los países de origen estiman que el número total asciende a alrededor de 178.000.

Estas repatriaciones forman parte de una estrategia gubernamental más amplia, donde entre abril y julio se deportaron 16.078 ciudadanos, en su mayoría de Lesotho, Malaui, Tanzania, Zimbabue y Mozambique, a través del Centro de Repatriación Lindela.

Las autoridades sudafricanas han anunciado que intensificarán las operaciones contra la migración irregular y los delitos relacionados, destacando que han arrestado a cerca de 60.000 personas que se encuentran en el país de forma ilegal, de las cuales 16.208 fueron detenidas solo en julio.