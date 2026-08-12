Tres paquistaníes pierden la vida en ataque hutí a un barco frente a Yemen

FOTO: Pakistán dice que 3 ciudadanos murieron en ataque hutí a un barco y otras noticias en Oriente Medio

Tres ciudadanos paquistaníes se encuentran entre las víctimas fatales de un ataque realizado por los hutíes a una embarcación en las aguas cercanas a Yemen. Este incidente marca las primeras muertes registradas en el contexto de la reciente campaña de los rebeldes, apoyados por Irán, contra el transporte marítimo, lo que intensifica los temores de que el conflicto se expanda por la región.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, expresó su condena ante el ataque, que tuvo lugar en el estrecho de Bab el-Mandeb. En su declaración, confirmó que, además de los tres paquistaníes fallecidos, otro resultó herido. En total, seis personas perdieron la vida en este ataque, lo que ha generado un fuerte rechazo en la comunidad internacional.

"Estos ataques amenazan la vida de civiles inocentes, violan el derecho internacional y constituyen una grave amenaza para la libertad de navegación y la seguridad marítima en el mar Rojo", afirmó Dar en un mensaje publicado en la red social X.

Con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado por las acciones de Irán, la atención internacional se ha vuelto hacia el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, que se ha convertido en una ruta alternativa crucial para la exportación de petróleo saudí. El ataque se inscribe en un aumento de las hostilidades por parte de los hutíes, quienes han intensificado sus operaciones contra las fuerzas gubernamentales en Yemen y las instalaciones petroleras en Arabia Saudí, que respalda al gobierno yemení.

La ciudad portuaria de Mokha, controlada por el gobierno, ha sido uno de los principales objetivos de los ataques, con reportes de decenas de soldados y civiles muertos desde el inicio de esta serie de ofensivas. La comunidad internacional observa con preocupación, ya que la reciente escalada de violencia podría revivir la guerra civil en Yemen, que había mostrado signos de calma desde la tregua de 2022.