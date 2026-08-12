Fallece Zhu Rongji, ex primer ministro chino y clave en el crecimiento económico del país

BEIJING — El ex primer ministro chino Zhu Rongji ha fallecido, según informan medios estatales. Reconocido por su estilo directo y su enfoque reformista, Zhu fue fundamental para el auge económico de China al implementar cambios significativos en la industria estatal durante la década de 1990 y al llevar al país a la Organización Mundial del Comercio.

Zhu falleció a causa de una enfermedad en Beijing alrededor de las 11 de la mañana del miércoles, a la edad de 98 años.

En su juventud, Zhu fue enviado al exilio rural para realizar trabajos manuales debido a su apoyo a las reformas en otros países comunistas. Sin embargo, como primer ministro, cargo que ocupó entre 1998 y 2003, llevó a cabo una rápida serie de transformaciones económicas.

Durante su gestión, Zhu se enfrentó a los conservadores del Partido Comunista y a líderes de la industria estatal al abogar por la eficiencia y rentabilidad de las empresas estatales. Estas reformas, aunque implicaron millones de despidos, contribuyeron a que China superara a Japón y se convirtiera en la segunda economía más grande del mundo, solo detrás de Estados Unidos, en 2010.

Construyendo sobre las reformas iniciadas en 1979 por el exlíder Deng Xiaoping, Zhu fue reconocido por su ingenio y determinación en la implementación de cambios significativos, como la entrada de China en la OMC, lo que propició que el país se transformara en el mayor exportador del mundo.