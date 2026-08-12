Putin advierte sobre represalias por incautaciones de buques rusos por parte de Occidente

MOSCÚ — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, amenazó el miércoles con tomar represalias por las incautaciones occidentales de sus buques comerciales, las cuales calificó como "piratería". Durante una visita a un buque de guerra ruso que participaba en un ejercicio naval en el Pacífico, Putin afirmó que las acciones de Occidente para detener embarcaciones vinculadas a Rusia constituyen una violación del derecho marítimo internacional.

"Esto no es más que piratería y robo", declaró Putin. "Si se hace esto, nos veremos obligados a responder de la misma manera".

El mandatario subrayó que la respuesta de Moscú no necesariamente se limitaría a las aguas donde se realizaron las incautaciones, indicando que podrían actuar "en cualquier zona donde lo consideremos necesario y apropiado", incluyendo el Pacífico.

El jefe de la Flota del Pacífico, Viktor Liina, informó a Putin que la Armada está preparada para iniciar inspecciones de los mercantes que operan para las "naciones hostiles". Muchos de los barcos que son operados por transportistas británicos, franceses y de otras naciones europeas enarbolan banderas de terceros países, lo que los convierte en una "flota fantasma" en la práctica.

"Tenemos suficientes medios para la inspección y detención de buques de las naciones hostiles y de su flota fantasma", aseguró Liina a Putin. "Estamos listos para empezar a cumplir la tarea".

Se estima que Rusia ha comenzado a utilizar una flota de cientos de barcos para eludir las sanciones internacionales impuestas tras el envío de tropas a Ucrania en febrero de 2022.

Recientemente, Francia y Reino Unido han detenido petroleros sospechosos de formar parte de esta flota, que transporta petróleo en violación de las sanciones internacionales. La Unión Europea ha sancionado a cientos de buques pertenecientes a esta presunta flota en la sombra.

En este contexto, Dmitri Medvédev, ex presidente de Rusia y actual subdirector del Consejo de Seguridad de Rusia, destacó que muchos barcos europeos enarbolan "banderas de conveniencia", al igual que los transportistas rusos. "Esto significa que, aplicando un enfoque simétrico, que es lo único justo, Rusia tiene derecho a atacar cualquier buque mercante perteneciente a naciones hostiles, ya sea en nuestras aguas o en aguas neutrales, siempre que existan motivos razonables para sospechar que transporta carga en interés del enemigo", afirmó Medvédev.

Además, indicó que la cantidad de estos buques es considerable y que las fuerzas armadas rusas son capaces de ampliar sus operaciones más allá de la cuenca del mar Negro.