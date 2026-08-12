Ceuta: el regreso de migrantes indocumentados a Marruecos ante nueva crisis fronteriza

FOTO: Migrantes irregulares ingresando a Ceuta el 30 de julio de 2026.

Buenos Aires, 12 agosto (NA) -- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció que los migrantes indocumentados que ingresaron de forma irregular a Ceuta regresarán a Marruecos.

Estas declaraciones se realizaron durante una visita a la ciudad autónoma, donde se estima que más de 70.000 marroquíes cruzaron ilegalmente a finales de julio, según el Gobierno español.

En este contexto, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, comunicó que cerca de 100 personas perdieron la vida durante el arribo masivo de migrantes, en una reunión extraordinaria de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo celebrada la semana pasada.

Según informes de la Agencia Noticias Argentinas, la mayoría de las personas que ingresaron de manera ilegal a Ceuta optaron por regresar voluntariamente a Marruecos, aunque aproximadamente 10.000 permanecen en el enclave.

Albares destacó que algunos migrantes fueron víctimas de información engañosa difundida en internet, lo que les hizo creer que su ingreso a Ceuta facilitaría su traslado a la España peninsular o a otros destinos europeos.

"Nadie ha salido de la ciudad hacia la península (española)", expresó el funcionario, añadiendo: "El trabajo diplomático que estamos realizando con Marruecos tiene como objetivo devolver a todas las personas que han entrado de forma irregular".

Las autoridades españolas han suspendido todos los permisos de salida del personal militar y de la Guardia Civil en Ceuta, ante los rumores que indican planes para un nuevo cruce masivo de la frontera el 15 de agosto.