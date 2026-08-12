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Concejales opositores piden investigar los controles de la noche cordobesa

Los bloques del Frente Cívico, la UCR, el PRO y Cordobeses por la Libertad hicieron una presentación conjunta ante la Justicia provincial. Argumentan que el ente regulador de la noche “no funciona”.

12/08/2026 | 07:35Redacción Cadena 3

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Concejales opositores piden investigar los controles de la noche cordobesa.

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  1.

    Audio. Concejales opositores piden investigar conexiones en el femicidio de Agostina Vega y la noche cordobesa

    Radioinforme 3

    Episodios

El femicidio de la adolescente Agostina Vega genera un llamado a la acción de concejales de la oposición en Córdoba, quienes solicitan una investigación judicial por las relaciones entre el caso y ciertos locales nocturnos, como Wachitas Bar.

Los bloques del Frente Cívico, la UCR, el PRO y Cordobeses por la Libertad hicieron una presentación conjunta ante la Justicia provincial.

Graciela Villata, concejala del Frente Cívico, declaró a Cadena 3: “La mayoría de los concejales de la oposición firmamos esa nota. Queremos la apertura de la investigación penal”. 

Esta petición se basa en un arrepentido de la causa de Bomberos, que describe un “sistema de peaje” en la noche cordobesa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“La investigación de Bomberos ha revelado cómo algunos bares operan como boliches, permitiendo música y baile…”, aseguró Villata, y agregó que “se pasaba a buscar semanalmente un dinero” irregular para que esos locales funcionaran.

Los concejales argumentan que el ente regulador de la noche “no funciona” y alertan sobre la falta de controles efectivos. “Con 29 inspectores no se puede controlar 23 mil establecimientos”, señaló Villata.

El pedido de investigación señala que varios bares, aunque habilitados solo para vender bebidas, operan como boliches, incumpliendo normativas de seguridad. “Hay dueños de boliches que declaran bajo condiciones de amenaza”, subrayó.

El grupo opositor apunta a la necesidad de desmantelar el sistema de irregularidades, pidiendo a la Justicia que profundice las investigaciones y se indague en las conexiones de la noche con funcionarios y empresarios involucrados.

“Con todas estas declaraciones, si la Justicia no investiga, será cómplice”, concluyó Villata, subrayando la urgencia de abordar esta problemática en Córdoba.

Entrevista de Radioinforme 3

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se solicita una investigación judicial por el femicidio de Agostina Vega y su relación con locales nocturnos en Córdoba.

¿Quiénes están involucrados? Los concejales de la oposición, incluyendo a Graciela Villata y Elisa Caffaratti.

¿Cuándo se presentó la solicitud? La solicitud fue presentada recientemente ante la Justicia provincial.

¿Dónde se lleva a cabo la investigación? En Córdoba, específicamente en el ámbito del Concejo Deliberante.

¿Por qué es importante esta investigación? Se busca desmantelar un sistema de irregularidades relacionado con la operación de bares y boliches en la ciudad.

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