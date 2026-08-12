La respuesta de Cristiano Ronaldo al doloroso posteo de Messi que generó miles de reacciones

FOTO: Cristiano Ronaldo respaldó a Lionel Messi tras la carta a su padre.

Cristiano Ronaldo tuvo un gesto de apoyo con Lionel Messi luego de la emotiva publicación que realizó el astro argentino para despedir a su padre, Jorge Messi.

El crack portugués comentó el posteo de la "Pulga" y le envió un mensaje de acompañamiento en medio del difícil momento que atraviesa el rosarino.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió Cristiano.

El mensaje de Ronaldo no pasó inadvertido entre los seguidores de ambos futbolistas y rápidamente reunió miles de me gusta y respuestas.

La reacción volvió a poner en escena a dos de los máximos referentes del fútbol mundial, que durante años protagonizaron una de las grandes rivalidades de la historia de este deporte en Real Madrid y Barcelona, pero que también han mostrado respeto y reconocimiento mutuo fuera de la cancha.

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