La respuesta de Cristiano Ronaldo al doloroso posteo de Messi que generó miles de reacciones
El astro portugués le envió un mensaje de apoyo a su par argentino en la desgarradora carta de despedida que publicó por la muerte de su padre. "Mucha fuerza", escribió CR7.
12/08/2026 | 11:17Redacción Cadena 3
FOTO: Cristiano Ronaldo respaldó a Lionel Messi tras la carta a su padre.
FOTO: Cristiano Ronaldo le envió su apoyo a Lionel Messi (Foto: Conmebol/archivo)
Cristiano Ronaldo tuvo un gesto de apoyo con Lionel Messi luego de la emotiva publicación que realizó el astro argentino para despedir a su padre, Jorge Messi.
El crack portugués comentó el posteo de la "Pulga" y le envió un mensaje de acompañamiento en medio del difícil momento que atraviesa el rosarino.
“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió Cristiano.
El mensaje de Ronaldo no pasó inadvertido entre los seguidores de ambos futbolistas y rápidamente reunió miles de me gusta y respuestas.
La reacción volvió a poner en escena a dos de los máximos referentes del fútbol mundial, que durante años protagonizaron una de las grandes rivalidades de la historia de este deporte en Real Madrid y Barcelona, pero que también han mostrado respeto y reconocimiento mutuo fuera de la cancha.
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Dolor en el fútbol. La desgarradora carta de Messi tras la muerte de su papá: "No sé cómo seguir"
El astro rosarino publicó un sentido mensaje para despedir a su padre, Jorge. "No sé si seguir jugando mucho tiempo más", afirmó. Publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a él con una sola oración: "Te amo, pa".
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Lectura rápida
¿Qué hizo Cristiano Ronaldo? Comentó el posteo de Lionel Messi y le envió un mensaje de apoyo tras la muerte de su padre.
¿Quién es el padre de Lionel Messi? Su padre se llama Jorge Messi.
¿Qué mensaje envió Cristiano Ronaldo? Escribió: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.
¿Dónde jugaron Ronaldo y Messi? Protagonizaron una rivalidad en Real Madrid y Barcelona.
¿Por qué es notable este gesto? Muestra el respeto y reconocimiento mutuo entre dos de los máximos referentes del fútbol mundial.