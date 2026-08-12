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La respuesta de Cristiano Ronaldo al doloroso posteo de Messi que generó miles de reacciones

El astro portugués le envió un mensaje de apoyo a su par argentino en la desgarradora carta de despedida que publicó por la muerte de su padre. "Mucha fuerza", escribió CR7.

12/08/2026 | 11:17Redacción Cadena 3

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Cristiano Ronaldo respaldó a Lionel Messi tras la carta a su padre.

FOTO: Cristiano Ronaldo respaldó a Lionel Messi tras la carta a su padre.

Cristiano Ronaldo le envió su apoyo a Lionel Messi (Foto: Conmebol/archivo)

FOTO: Cristiano Ronaldo le envió su apoyo a Lionel Messi (Foto: Conmebol/archivo)

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Cristiano Ronaldo tuvo un gesto de apoyo con Lionel Messi luego de la emotiva publicación que realizó el astro argentino para despedir a su padre, Jorge Messi.

El crack portugués comentó el posteo de la "Pulga" y le envió un mensaje de acompañamiento en medio del difícil momento que atraviesa el rosarino.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió Cristiano.

El mensaje de Ronaldo no pasó inadvertido entre los seguidores de ambos futbolistas y rápidamente reunió miles de me gusta y respuestas.

La reacción volvió a poner en escena a dos de los máximos referentes del fútbol mundial, que durante años protagonizaron una de las grandes rivalidades de la historia de este deporte en Real Madrid y Barcelona, pero que también han mostrado respeto y reconocimiento mutuo fuera de la cancha.

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Lectura rápida

¿Qué hizo Cristiano Ronaldo? Comentó el posteo de Lionel Messi y le envió un mensaje de apoyo tras la muerte de su padre.

¿Quién es el padre de Lionel Messi? Su padre se llama Jorge Messi.

¿Qué mensaje envió Cristiano Ronaldo? Escribió: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

¿Dónde jugaron Ronaldo y Messi? Protagonizaron una rivalidad en Real Madrid y Barcelona.

¿Por qué es notable este gesto? Muestra el respeto y reconocimiento mutuo entre dos de los máximos referentes del fútbol mundial.

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