Thiago Almada reveló la historia de la bandera de Malvinas que se desplegó tras vencer a Inglaterra

Buenos Aires, 12 agosto (NA) – A la espera de su debut con la camiseta de River, Thiago Almada reveló un detalle sorprendente sobre un momento significativo del reciente Mundial 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el mediocampista ofensivo confirmó quiénes fueron los verdaderos autores de la emblemática bandera de las Islas Malvinas que ondeó en el campo después de la victoria de la Selección argentina contra Inglaterra en las semifinales.

La imagen de Giovani Lo Celso levantando la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta se volvió icónica a nivel mundial. En declaraciones radiales, Almada aclaró que quienes portaron la bandera son amigos de su círculo cercano en el barrio: "Los que tiraron la bandera de Malvinas en el partido contra Inglaterra son amigos míos, de Fuerte Apache".

El futbolista compartió más detalles sobre esa jornada histórica, mencionando que sus allegados tuvieron que desprenderse del trapo de forma improvisada para evitar que la seguridad del estadio lo confiscara. "Tuvieron que tirar la bandera porque se la iban a sacar y ahí la agarró Gio. Fue una locura total, más que nada por cómo se dio el partido y porque era ante Inglaterra. Quedó para la historia", relató el volante a Radio La Red.

En la espera de saltar al campo bajo la dirección de Eduardo Coudet, Almada también reflexionó sobre lo que significó la participación argentina en el torneo: "Con el correr del tiempo nos vamos a dar cuenta de lo que logramos. Lo disfruté muchísimo más porque tuve más minutos. Siento que lo exprimí al máximo todos los días, compartiendo el mate y el truco con mis compañeros. Esos momentos van a quedar siempre para nuestra vida".