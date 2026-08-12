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Clima

Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 12 de agosto

Este miércoles 12 de agosto, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 4° y 12°. Se espera un cielo despejado y condiciones de viento suaves.

12/08/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 12 de agosto

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 12 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo despejado con una temperatura de 9°. La sensación térmica es de 7°, con una humedad del 70% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur.

El clima hoy miércoles 12 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 4° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento serán suaves, con un promedio de 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y no se esperan lluvias durante la jornada.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un clima variado. Para el jueves 13 de agosto, la mínima será de 6° y la máxima de 9°, con cielo nublado. El viernes 14 de agosto, se espera una mínima de 6° y una máxima de 13°, también con nubes. El sábado 15 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 8° y 18°, con algunas nubes dispersas. Para el domingo 16 de agosto, se pronostica un clima más templado, con mínimas de 9° y máximas de 17°, y cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 17 de agosto, se espera un clima despejado, con mínimas de 12° y máximas de 19°.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en Córdoba?
Se espera un clima fresco, con temperaturas entre 4° y 12° y cielo despejado.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 9° con una sensación térmica de 7°.

¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipan días nublados y temperaturas que oscilarán entre 6° y 19°.

¿Qué condiciones de viento se esperan?
El viento soplará a 3 m/s desde el sur durante la jornada.

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