Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 12 de agosto

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 12 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo despejado con una temperatura de 9°. La sensación térmica es de 7°, con una humedad del 70% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur.

El clima hoy miércoles 12 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 4° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento serán suaves, con un promedio de 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y no se esperan lluvias durante la jornada.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un clima variado. Para el jueves 13 de agosto, la mínima será de 6° y la máxima de 9°, con cielo nublado. El viernes 14 de agosto, se espera una mínima de 6° y una máxima de 13°, también con nubes. El sábado 15 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 8° y 18°, con algunas nubes dispersas. Para el domingo 16 de agosto, se pronostica un clima más templado, con mínimas de 9° y máximas de 17°, y cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 17 de agosto, se espera un clima despejado, con mínimas de 12° y máximas de 19°.