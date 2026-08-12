Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este miércoles 12 de agosto

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 12 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Rosario.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 9°. La sensación térmica es de 8°. La humedad es del 10%, lo que indica un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se sitúa en 1023 hPa.

El clima hoy miércoles 12 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad que podría afectar la sensación térmica. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario mostrará variaciones. El jueves 13 de agosto, se espera una mínima de 7° y una máxima de 12°, con lluvias moderadas. El viernes 14 de agosto, la temperatura oscilará entre 7° y 13°, con cielo nublado. Para el sábado 15 de agosto, se anticipa un leve aumento, con mínimas de 11° y máximas de 14°, manteniendo el cielo nublado. El domingo 16 de agosto, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 18°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 17 de agosto, el clima mejorará, con cielo despejado y temperaturas que irán de 10° a 18°.