Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 12 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 12°, lo que indica un ambiente fresco. La humedad se encuentra en un 34%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el sur-sureste. La presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy miércoles 12 de agosto

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 5° y la máxima los 16°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían llegar a ser más intensas en horas de la tarde. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja en ciertos momentos del día.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica lo siguiente: el jueves 13 de agosto, se prevé un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 6° y 18°. El viernes 14 de agosto, el cielo estará parcialmente nublado, con mínimas de 9° y máximas de 19°. El sábado 15 de agosto, se anticipa un cielo nublado, con mínimas de 8° y máximas de 21°. Finalmente, el domingo 16 de agosto, se esperan lluvias ligeras, con mínimas de 11° y máximas de 17°.