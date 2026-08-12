FOTO: La familia de Alma sostiene que el perro Perejil es inocente y hay inconsistencias en la investigación

Buenos Aires, 12 agosto (NA) – A dos meses de la muerte de Alma Vazquez, la niña de 5 años que falleció a causa de las heridas ocasionadas por un perro durante unas vacaciones en la provincia de Chubut, su familia denuncia "inconsistencias" en la investigación al afirmar que Perejil, el perro señalado como responsable, es inocente.

El 13 de junio, Alma, oriunda de Trelew, se encontraba con su familia en la Playa Los Cangrejales Sur del complejo de playas de Magagna, donde habían decidido pasar el fin de semana largo. Sin embargo, la estadía se transformó en un recuerdo trágico tras la muerte de la menor, quien fue atacada por un perro del barrio.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que el perro acusado, conocido como Perejil, es de mediano tamaño y raza mestiza que merodeaba la zona desde marzo pasado. Ante el fatal desenlace, se decidió enviarlo al refugio Los Callejeros.

En un nuevo aniversario del trágico suceso, lo que se creía un caso casi cerrado parece estar lejos de una resolución definitiva, ya que la familia de Alma sostiene que Perejil, quien cuenta con la defensa de un estudio jurídico, no es el perro que causó la muerte de su hija.

"El día del fallecimiento de mi hija recuerdo haber visto al perro y no estaba manchado de sangre. Luego me mostraron un video en el que sí aparece con manchas", comentó Cristian Vázquez, padre de la niña.

En diálogo con el medio El Valle Online, Vázquez sostuvo que existen "inconsistencias" que no logran comprender, entre ellas la situación del animal. En este sentido, afirman que Perejil no pudo haberle causado el daño severo en la tráquea que desencadenó la muerte de la menor.

"Se ha hablado más del perro que de Alma. La única víctima aquí es mi hija", expresó el padre.

"Sentimos que esto no puede quedar impune. Necesitamos que se priorice el caso de nuestra hija en Fiscalía", reclamó.

Por último, Oscar Marinao, abogado de la familia de Alma, indicó: "Para la familia, el animal señalado no participó de la acción que terminó con la vida de su hija. Es otro el animal y eso se establecerá con otros elementos de prueba".