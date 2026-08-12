Messi deja entrever dudas sobre su futuro en el fútbol tras la muerte de su padre

Buenos Aires, 12 agosto (NA) -- Lionel Messi dejó abierta este miércoles la posibilidad de que el final de su carrera profesional esté mucho más cerca de lo previsto, luego de asegurar que tiene "bastantes dudas" de continuar jugando al fútbol durante mucho tiempo más en la carta que publicó en Instagram por la muerte de su padre, Jorge Messi.

En medio de uno de los mensajes más personales que publicó durante toda su carrera, Messi escribió una oración que excedió el duelo familiar y encendió las alarmas respecto de su continuidad como futbolista.

"Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", expresó el rosarino.

La frase apareció después de admitir que todavía no sabe cómo continuar su vida sin su padre, quien lo acompañó desde sus primeros pasos en Rosario hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del deporte.

Messi no anunció formalmente su retiro ni estableció una fecha para dejar la actividad, pero el mensaje representa una de sus manifestaciones públicas más contundentes acerca de la cercanía del final. Hasta ahora, el argentino había evitado establecer plazos definitivos y siempre había condicionado su continuidad a sus sensaciones físicas, futbolísticas y personales.

Sin embargo, la muerte de Jorge parece haber modificado inevitablemente ese escenario. El propio Messi reconoció que atravesó el último Mundial pendiente de la salud de su padre y reveló que él había sido uno de los principales impulsores para que disputara la Copa del Mundo de 2026.

"Me pedías que juegue el último Mundial", recordó en otro fragmento de la carta, una definición que también adquiere una dimensión especial: el propio futbolista calificó al torneo recientemente disputado como "el último Mundial" de su carrera.

El fallecimiento de su padre dejó ahora al capitán argentino frente a una situación personal completamente diferente y su publicación mostró que, por primera vez, la pregunta ya no parece ser solamente hasta cuándo puede jugar Messi, sino hasta cuándo quiere hacerlo.

A los 39 años y después de haber completado otro Mundial con la Selección argentina, su futuro comenzará a quedar bajo análisis una vez que retome sus obligaciones deportivas.

Por el momento no existe ninguna comunicación oficial sobre una despedida inmediata y Messi todavía tiene compromisos contractuales por delante, pero sus propias palabras dejaron instalada una incógnita que hasta ahora había evitado responder de manera tan explícita.

¿Fue solamente una reflexión atravesada por el dolor o Messi empezó a anticipar el final de su carrera? La respuesta llegará con el tiempo.