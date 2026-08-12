Investigan un femicidio en Corrientes: hallan a pareja muerta en su vivienda

Buenos Aires, 12 de agosto (NA) – Un femicidio seguido de suicidio se investiga en la provincia de Corrientes luego de que una pareja haya sido encontrada sin vida dentro de un inmueble. La principal hipótesis es que Sergio Hugo Sánchez asesinó a Marina Segovia y luego se quitó la vida.

El hecho que estremece a la provincia ocurrió el lunes cuando uno de los cuatro hijos de Segovia se acercó hasta el domicilio situado sobre el Pasaje Dante al 300, en el barrio Bañado Norte, luego de que la mujer haya dejado de responder llamadas y mensajes.

El horror fue descubierto de manera inmediata por el joven, quien a través de una ventana observó el cuerpo de su mamá, por lo que dio aviso a la Policía. Al ingresar al inmueble, hallaron también sin vida a quien era su pareja.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, la principal conjetura que se baraja en la investigación es que Sánchez asfixió a Segovia con un cargador de celular y luego se suicidó.

El caso quedó a cargo del fiscal Jorge Antonio Casarotto, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción N°9, quien dispuso diversas medidas de rigor para tratar de establecer qué ocurrió dentro del domicilio.

Familiares de la víctima relataron que no conocían al acusado y que la sospecha principal es que la muerte de Segovia ocurrió mucho antes de que Sánchez se quite la vida: "Tuvo todo el domingo para meditar la decisión".

"El sábado fue el cumpleaños de nuestra mamá y terminó a las cinco de la tarde. Marina quedó sola en la casa porque la abuela se llevó a sus hijas más chicas. No sabemos si este hombre ya estaba adentro o si ingresó durante la noche", relató el hermano de la mujer, en diálogo con Radio Dos.