Maia tiene 6 años y una enfermedad que le dificulta caminar: sus compañeros la acompañan a cada paso
Cursa primer grado en la Escuela N° 6370 de Fray Luis Beltrán y este año comenzó a caminar con un andador tras un proceso de rehabilitación. Su mamá destacó en Cadena 3 Rosario el acompañamiento diario de sus compañeros.
12/08/2026 | 13:01Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Maia tiene 6 años y vive en Fray Luis Beltrán.
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Audio. La historia de Maia: tiene 6 años, una enfermedad y sus compañeros la acompañan en cada paso
Cadena 3 Rosario
Una escena de compañerismo conmovió a la comunidad educativa de la Escuela N° 6370 de Fray Luis Beltrán. Un video muestra a Maia, una niña que cursa primer grado, caminando con su andador mientras sus compañeros la acompañan, la alientan y celebran cada avance.
Maia tiene displasia septo-óptica, una condición que afecta su visión y su desarrollo motriz. Desde sus primeros pasos realiza un proceso de rehabilitación y este año consiguió un avance muy importante: comenzó a desplazarse con un andador, algo que hasta hace poco parecía muy difícil.
Su mamá, Agustina Esperanza, contó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que Maia está próxima a cumplir siete años y que desde marzo también logró dejar los pañales. La describió como una niña alegre, a la que le gusta experimentar y cantar, y destacó la capacidad que tiene para sorprenderla con cada nuevo logro.
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El vínculo con sus compañeros comenzó a llamar la atención de su familia desde los primeros días de clases. Agustina relató que cuando ingresaba al aula para llevarla o retirarla, los chicos se acercaban para abrazarla, darle besos y cantarle. “Yo ya me di cuenta que ella iba a estar rodeada de mucho amor y en buenas manos”, contó.
El acompañamiento también aparece en acciones cotidianas. Uno de los compañeros que protagoniza el video ayuda a Maia con el andador y, cuando termina de usarlo, lo cierra y lo guarda. Para su mamá, esos gestos son fundamentales porque permiten que su hija transite la escuela como una más junto al resto de los chicos.
Agustina reconoció que al principio tenía miedo por las posibles dificultades que podía encontrar su hija al relacionarse con otros niños. Sin embargo, aseguró que hasta ahora no tuvo inconvenientes y destacó que la experiencia le permitió comprobar que existe mucha solidaridad. “Como mamá me siento muy orgullosa por ellos”, expresó al referirse a los compañeros de Maia.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
1. ¿Qué ocurrió en la Escuela N° 6370?
Una escena de compañerismo conmovió a la comunidad educativa, donde un video muestra a Maia caminando con su andador, acompañada y alentada por sus compañeros.
2. ¿Quién es Maia?
Maia es una niña de primer grado que tiene displasia septo-óptica, lo que afecta su visión y desarrollo motriz.
3. ¿Cuándo logró Maia un avance importante?
Maia comenzó a desplazarse con un andador este año, lo que representa un avance significativo en su rehabilitación.
4. ¿Dónde se relata la experiencia de Maia?
La mamá de Maia, Agustina Esperanza, compartió su experiencia en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.
5. ¿Por qué es importante el apoyo de sus compañeros?
El acompañamiento de sus compañeros permite que Maia transite la escuela como una más, demostrando solidaridad y compañerismo.