Google lanza su nueva serie de teléfonos Pixel con innovaciones en IA y cámaras avanzadas

FOTO: Google presenta los nuevos teléfonos Pixel con cámaras más delgadas y más funciones de IA

Google reveló el miércoles su última gama de teléfonos Pixel, que destacan por contar con cámaras más delgadas y un zoom mejorado, además de incorporar funciones de inteligencia artificial (IA) que facilitan la interacción con el dispositivo mediante menos toques y deslizamientos.

Con estas actualizaciones, la compañía busca incentivar la compra de nuevos modelos y ampliar la base de usuarios de sus herramientas de IA. El analista sénior de Forrester, Andrew Cornwall, afirmó que Google está enfocándose en nuevas funciones de software, especialmente relacionadas con la IA, como la capacidad de extraer fotos de videos, un teleprompter, estabilización de video y una opción mejorada de voz a texto.

A pesar de que los teléfonos Pixel aún no alcanzan la popularidad del iPhone de Apple, Google ha incrementado la implementación de IA en sus dispositivos desde 2023.

Apple, por su parte, ha estado rezagada, anunciando avances en IA en junio, centrados en cómo esta tecnología puede beneficiar la vida cotidiana, priorizando la privacidad y la seguridad, utilizando el modelo de IA Gemini de Google.

En una presentación a la prensa, Google detalló que los nuevos teléfonos tendrán el doble de capacidad de almacenamiento que los modelos anteriores, comenzando en 256 gigabytes, y ofrecerán 30 horas de duración de batería junto con carga inalámbrica más rápida. La empresa ha descontinuado el modelo Pixel 11 de 128 gigabytes, que era el más económico, fijando un precio de 800 dólares.

A partir de ahora, los consumidores en Estados Unidos pueden realizar pedidos de los modelos Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL, con precios iniciales de 900, 1,100 y 1,300 dólares, respectivamente. El Pixel Pro Fold tiene un precio de 1,900 dólares, lo que representa un aumento de 100 dólares en comparación con el año anterior.

Las nuevas funcionalidades también incluyen traducción en vivo para videos, podcasts y mensajes de voz. En los modelos Pro, una herramienta llamada HiLight permite asignar un color a los contactos favoritos, haciendo que el teléfono se ilumine con ese color cuando reciban una llamada, y complementa la función Flip to Shhh, que silencia el teléfono al colocarlo boca abajo.

Además, Google ofrece una suscripción gratuita de seis meses a su plan AI Pro para quienes compren los modelos más caros Pixel 11 Pro o Pixel 11 Pro XL. Con esto, la compañía espera atraer a más usuarios hacia su conjunto de herramientas de IA Gemini, creado para competir con ChatGPT de OpenAI.

Las mejoras en la cámara incluyen un nuevo modo llamado Magic Capture, que permite tomar automáticamente una serie de fotos y videos con un solo toque del botón del obturador. Google también destacó que las cámaras han mejorado su sensibilidad a la luz y que, en los modelos Pro, la función Instant Night Sight captura imágenes en condiciones de poca luz más rápidamente, evitando que el usuario deba mantener el teléfono inmóvil durante la exposición.

Finalmente, Google presentó su primer dispositivo de rastreo, el Pixel Tag, que tendrá un precio de 30 dólares por unidad o 100 dólares por un paquete de cuatro, y será compatible con teléfonos que utilicen Android 9 o versiones superiores.