PSG se prepara para la Supercopa ante Aston Villa, primer desafío de una temporada con seis trofeos en juego

El Paris Saint-Germain vuelve a la búsqueda de trofeos este miércoles al enfrentar al Aston Villa en la Supercopa de la UEFA. Este encuentro representa el inicio de una temporada en la que el club parisino aspira a conquistar seis títulos, siendo la Liga de Campeones su principal objetivo, con la meta de lograr un tercer campeonato consecutivo.

El primer trofeo de esta campaña se disputará en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, en un partido que enfrenta a los campeones más recientes de la Liga de Campeones y la Liga Europa. El encuentro está programado para comenzar a las 21:00 hora local (19:00 GMT).

El PSG llega a este partido con la intención de repetir su éxito en la Supercopa, luego de haber derrotado al Tottenham en la tanda de penales el año pasado, lo que les permitió levantar el trofeo por primera vez en su historia.

Por su parte, el Aston Villa tiene recuerdos de la Supercopa, habiendo ganado el título en 1983 al superar al Barcelona en una eliminatoria a doble partido. El entrenador del Villa, Unai Emery, se presenta con el desafío de revertir su racha negativa en esta competición, ya que ha sufrido tres derrotas consecutivas en Supercopas, dos con el Sevilla y una con el Villarreal.

Árbitro en el ojo del huracán

El partido será dirigido por Omar Artan, un árbitro somalí que fue vetado por Estados Unidos para oficiar en el Mundial debido a supuestos vínculos con organizaciones terroristas, acusaciones que no han sido respaldadas con pruebas. La elección de Artan por parte de la UEFA ha generado controversia y refleja la creciente tensión entre esta entidad y la FIFA.

La UEFA ha intensificado su conflicto con la FIFA, especialmente tras el intento fallido de la organización mundial de vender una participación en el Mundial. Esta discordancia se hace evidente con la elección de Artan, quien fue considerado el mejor árbitro de África en la última temporada.

Estado de los equipos

En el lado del Aston Villa, el nuevo fichaje Johan Manzambi no podrá participar debido a una lesión en la rodilla, mientras que figuras clave como Emi Martínez, Ollie Watkins y Ezri Konsa están ausentes por no haber completado su regreso a los entrenamientos tras el Mundial.

En el PSG, el entrenador Luis Enrique deberá decidir si incluye a los internacionales franceses Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Bradley Barcola, así como al mediocampista español y campeón del Mundial Fabián Ruiz, quienes regresaron a los entrenamientos el pasado lunes. Además, el PSG podría contar con el lateral izquierdo Lucas Digne, quien se unió recientemente al equipo procedente del Aston Villa.