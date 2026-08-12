Luis Cavanagh denuncia a Romina Gaetani por violencia: su abogado cuestiona los videos

Buenos Aires, 12 agosto (NA) -- En el contexto de la denuncia por violencia de género que involucra a Luis Cavanagh y Romina Gaetani, el empresario se presentó ante la fiscal María José Basiglio, quien lidera la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género. Cavanagh alegó ser la víctima de la situación, afirmando que "él fue la víctima" de la discusión y que había sido "agredido" por ella en múltiples ocasiones.

El abogado de la actriz, Ignacio Trimarco, no tardó en desestimar la versión del empresario, acusándolo de intentar presentar una imagen de "legítima defensa". Trimarco expresó en el programa DDM (América TV) que las declaraciones de Cavanagh son una estrategia para mejorar su situación procesal.

En relación a las lesiones que presenta Gaetani, Cavanagh sostiene que estas se produjeron al romper una ventana para ingresar a su propiedad. Sin embargo, el abogado de la actriz contradice esta afirmación, indicando que "un vidrio no genera una escoriación, sino un corte". Además, Trimarco sugirió que el empresario intenta cambiar el enfoque del caso, sugiriendo que busca posicionarse como un agredido.

"Él se está intentando colocar en una situación como de legítima defensa. Dice que supuestamente Romina lo atacó a él, que, para defenderse, la cagó a palos a Romina", indicó el letrado, quien también subrayó la importancia de los informes médicos realizados al inicio de la investigación, que no mostraron lesiones en Cavanagh.

Además, Trimarco cuestionó la lógica del relato de Cavanagh: "Si estaba en su habitación y vio a Romina entrar, rompiendo todo, ¿por qué no llamó al 911?". Agregó que la denuncia se realizó meses después del incidente, y que los videos que Cavanagh afirma tener nunca fueron presentados ante la justicia.

Por otro lado, Cavanagh relató que la discusión comenzó cuando Gaetani le pidió su celular, que estaba en otra habitación. Al revisarlo, encontró mensajes de una persona llamada "Fena", lo que generó una confrontación entre ambos. Según su testimonio, tras un intercambio verbal, ella intentó agredirlo, y él se sintió amenazado, lo que lo llevó a encerrarse en su casa. Luego de un forcejeo, Cavanagh afirmó que ella rompió una ventana y que tiene grabaciones de las cámaras de seguridad para presentar como prueba.

La situación sigue siendo tensa y compleja, con ambas partes presentando versiones contradictorias sobre lo sucedido.