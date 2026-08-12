La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 12 de agosto.

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El número de sorteo 41328 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 12 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9262, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Inundación).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9262

2° 1127

3° 3419

4° 9686

5° 8397

6° 8702

7° 2650

8° 7703

9° 3042

10° 2961

11° 7054

12° 6633

13° 5997

14° 2881

15° 8410

16° 7993

17° 4624

18° 5193

19° 6075

20° 8381