La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 12 de agosto.
El sorteo número 41328 de La Previa se realizó el miércoles 12 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9262, asociado a la interpretación tradicional "A primera (Inundación)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41328 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 12 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9262, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Inundación).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9262
2° 1127
3° 3419
4° 9686
5° 8397
6° 8702
7° 2650
8° 7703
9° 3042
10° 2961
11° 7054
12° 6633
13° 5997
14° 2881
15° 8410
16° 7993
17° 4624
18° 5193
19° 6075
20° 8381
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41328 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 12 de agosto a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9262.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Inundación)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.