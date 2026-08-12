Observan saturación en las apps de transporte: "Mucha gente está trabajando a pérdida y no lo sabe"

Más de un millón de personas trabajan hoy en la Argentina como conductores o repartidores de aplicaciones. Lo que durante años apareció como una alternativa para quienes habían perdido su empleo o necesitaban un ingreso extra se convirtió, para miles de familias, en una fuente de subsistencia. Sin embargo, quienes conocen el sector advierten que esa salida laboral está cada vez más saturada y que, para muchos, dejó de ser un negocio rentable.

Pablo León, presidente de la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos, contó que ingresó a la actividad hace cinco años buscando una alternativa rentable y que el escenario cambió por completo. “Hoy la gente mayormente entra por una cuestión de necesidad, básicamente”, explicó.

León trabaja con aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber y Didi. Recordó que, cuando comenzó, podía trabajar en horario corrido y ahorrar para cambiar su vehículo. “En un año y medio salté a un auto 2018, a un Logan 2018, con los ahorros que fui generando en ese año y medio de trabajar”, relató. Hoy, en cambio, continúa con el mismo automóvil y debe organizar su jornada de otra manera para intentar mantener la rentabilidad.

El principal problema, según explicó, es la sobreoferta de conductores. En apenas dos años, la cantidad de personas registradas en las aplicaciones de transporte se duplicó. “Alrededor de 2023 había aproximadamente unos 300.000. Hoy superamos los 600.000 conductores en todo el país”, precisó.

A esa cifra se suman quienes trabajan en las aplicaciones de reparto. De acuerdo con la información planteada durante la entrevista, el universo total supera el millón de personas. Detrás de cada trabajador hay además una familia que depende, en mayor o menor medida, de ese ingreso, por lo que el fenómeno tiene un impacto económico mucho más amplio.

Para León, una de las razones del crecimiento exponencial está en que las aplicaciones redujeron los requisitos para ingresar. “Han bajado mucho el filtro a lo que era hace unos años atrás”, señaló. Antes se exigían vehículos con menor antigüedad, monotributo o carnet profesional, mientras que actualmente pueden ingresar automóviles mucho más antiguos y con menos requisitos.

Así, un vehículo familiar que antes era simplemente un medio de transporte puede transformarse en una herramienta para generar ingresos. “Hoy cualquiera que ha tenido un trabajo tiene la posibilidad de tener un autito 2005 o 2010. Ese auto familiar se convierte en un ingreso”, explicó.

El problema es que esa facilidad de acceso terminó generando una competencia mucho mayor. “Se habla de que hay trabajo, sí, hay trabajo, obviamente la gente cae en esto y puede trabajar, puede generar ingresos, pero el costo es muy elevado y mucha gente está trabajando a pérdida y no lo sabe”, advirtió León.

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Costos y regulaciones

La situación también modifica la idea de las aplicaciones como una suerte de “colchón” para quienes pierden su empleo. Lo que antes podía funcionar como una salida rápida frente a una crisis laboral hoy aparece mucho más saturado. La actividad sigue ofreciendo una posibilidad concreta de generar dinero, pero requiere conocer horarios, costos, distancias y niveles de demanda para evitar que el trabajador termine perdiendo dinero.

León rechazó, además, la idea de que las aplicaciones sean actualmente más caras que los taxis. Según explicó, “las aplicaciones están muchísimo más baratas que taxis, que los remises”. Sin embargo, reconoció que durante los momentos de mayor demanda los precios pueden multiplicarse: un viaje que habitualmente cuesta unos 3.000 pesos puede llegar a costar 10.000 pesos en determinados horarios o jornadas.

Frente a este escenario, desde la agrupación reclaman una regulación más amplia de la actividad. “Nosotros estamos trabajando en lograr una regulación masiva de las aplicaciones”, afirmó. Su planteo es que las reglas no queden limitadas a determinadas ciudades, sino que exista una regulación provincial y nacional que establezca condiciones tanto para las empresas como para los conductores.

El argumento es que, aunque se trate de transporte privado, existe un interés público involucrado. “Estamos llevando gente, hay que ser conscientes de eso”, sostuvo León. Por eso reclama vehículos en condiciones, límites de antigüedad, requisitos para los conductores y también derechos laborales básicos para quienes actualmente trabajan en una actividad que considera altamente precarizada.

“Hoy la gente mayormente entra por una cuestión de necesidad”, resumió León. Y detrás de esa definición aparece una de las preguntas centrales: cuántas personas están encontrando realmente una salida laboral en las aplicaciones y cuántas, en cambio, están simplemente prolongando una situación de precariedad mientras intentan llegar a fin de mes.

Entrevista de Alberto Lotuf.