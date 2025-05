Referente de titulares de taxis admitió que trabaja con Uber: "Lo uso de noche"

Desde el municipio de Rosario se propone la eliminación de diversas tasas que actualmente deben pagar los taxis y remises. Mario Cesca, titular de la Asociación de Titulares de Taxis de Rosario, expresó su preocupación por la situación del sector y la competencia con aplicaciones de transporte como Uber.

La Municipalidad argumenta que "hoy en día tienen algunas exigencias que realmente son innecesarias" y se envía un proyecto de ordenanza al Concejo Municipal para eliminar estas tasas que dificultan la competencia en el mercado.

Cesca explicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que "la revisión técnica municipal sirve nada más para el eje urbano de Rosario" y propone que se permita realizar la VTV, que es válida a nivel nacional, en lugar de la revisión local. Además, menciona que "el costo más o menos es similar al de la VTV, pero esta nos sirve nada más que para la ciudad de Rosario".

Respecto a la competencia con aplicaciones de transporte, Cesca señaló que "no podemos competir con nosotros con esas aplicaciones", y criticó que "los taxistas, que ya estamos fundidos y estamos en terapia intensiva, compitamos con las multinacionales". Aseguró que las tarifas fijas que manejan los taxis no pueden competir con el modelo de precios dinámicos que utilizan las aplicaciones.

"Yo, las aplicaciones las uso a la noche, hoy a la noche, si hoy uno no usa las aplicaciones, se tiene que quedar en la casa porque no trabaja. No es cuando puedo, si no, no trabajo”, comentó.

Cesca concluye que "la decisión política es que hay un millón de usuarios que quieren usar estas aplicaciones y dos mil taxistas que no queremos porque nos arruinan la fuente de trabajo". La situación del sector es crítica, y muchos taxistas se ven obligados a recurrir a aplicaciones para poder trabajar, lo que refleja la complejidad de la problemática actual del transporte en Rosario.

Entrevista de Alberto Lotuf.