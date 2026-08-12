Polémica: proponen que no se icen más banderas extranjeras en el Monumento

Por Ramiro Porchietti

El Concejo Municipal de Rosario comenzó a discutir un cambio en el protocolo del Monumento Nacional a la Bandera que, de aprobarse, impedirá que en el mástil escolta vuelvan a izarse banderas de otros países, organismos o entidades internacionales. La iniciativa de ediles del peronismo ya fue girada a la Comisión de Gobierno, con una polémica en ciernes.

El proyecto fue presentado por el concejal Pablo Basso con el acompañamiento de Mariano Romero y María José Poncino, y propone modificar el Decreto Municipal 1631/2011, que desde hace 15 años reglamenta el uso y ceremonial de los mástiles ubicados en el Patio Cívico del Monumento. Según pudo saber Cadena 3 Rosario, la iniciativa ya comenzó a generar resistencia en distintas colectividades de la ciudad, que hasta meditaban realizar un comunicado en rechazo a la iniciativa.

La normativa vigente contempla que en el denominado mástil escolta puedan izarse banderas representativas de Estados extranjeros, organizaciones internacionales de Estados de las cuales forme parte Argentina y entidades internacionales reconocidas por la comunidad internacional. El antecedente más reciente que levantó polémica fue el pasado 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, cuya bandera flameó en el mástil indicado.

“No es en particular por ninguna de las ceremonias que se ha realizado”, aclaró Basso a Cadena 3 Rosario. “Siempre hay cuestionamientos para todo el espectro ideológico. Es para preservar la carga simbólica que debe tener nuestro Monumento como emblema de nuestra bandera”, sostuvo.

Ante la consulta sobre si episodios como el del 4 de julio terminaban provocando que el resto de las colectividades "pagaran" las consecuencias, el concejal volvió a despegar la propuesta de un caso puntual.

Basso planteó, además, que las posibilidades de darle relevancia a esos actos no son iguales para todos los países. Según explicó, aunque el trámite para solicitar el uso del mástil no es particularmente complejo, aquellas naciones con mayor estructura e influencia diplomática cuentan con mayores herramientas para jerarquizar las ceremonias.

La propuesta que llegó ahora al Palacio Vasallo apunta directamente a eliminar las posibilidades contempladas actualmente. Si la modificación prospera, el mástil escolta quedará reservado exclusivamente para la Bandera Nacional Argentina, las banderas oficiales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquellas enseñas vinculadas con conmemoraciones patrias nacionales o hechos históricos relacionados con el país.

El argumento detrás del cambio

El punto central de la discusión pasa por el valor simbólico que los autores le atribuyen al Monumento y, particularmente, al mástil ubicado junto al principal. En los fundamentos del proyecto sostienen que no puede ser considerado de la misma manera que un mástil instalado en cualquier edificio público o dependencia administrativa.

“No es en contra de nadie, sino a favor de nuestra bandera y del uso de nuestro Monumento”, defendió Basso. Según el concejal, Rosario tiene una responsabilidad particular por ser la ciudad encargada de administrar y preservar un espacio que posee un significado nacional.

“Es responsabilidad de los rosarinos preservar y cuidar lo simbólico del Monumento en nombre de todo el país”, señaló. Y agregó que en algunas oportunidades las ceremonias realizadas allí generan interpretaciones o polémicas que luego trascienden los límites de la ciudad.

El propio proyecto busca despejar cualquier interpretación respecto de un rechazo a las relaciones internacionales. “La presente iniciativa no limita ni restringe la realización de actos oficiales de hermandad, cooperación internacional o recepción de autoridades extranjeras”, se aclara en los fundamentos.

Qué pasaría con las ceremonias internacionales

La iniciativa no plantea eliminar los actos oficiales con delegaciones extranjeras ni las ceremonias diplomáticas que se realizan en Rosario. El cambio sería de escenario.

“Las ceremonias que se realizan en el mástil escolta creemos que son importantes como gesto a la amistad con otros países, pero deberían tener un espacio específico para eso y no dentro de la nave del Monumento”, mencionó el edil autor de la iniciativa.

El artículo 4 encomienda al Ejecutivo municipal determinar “un nuevo espacio para las ceremonias protocolares, homenajes oficiales, recepciones de mandatarios, diplomáticos y autoridades de organismos internacionales que requieran el izamiento de banderas extranjeras”. Incluso habilita a la Municipalidad a colocar nuevos mástiles y la infraestructura necesaria para desarrollar allí esas actividades.

En los fundamentos aparece mencionado el Palacio de los Leones como uno de los ámbitos institucionales aptos para recibir mandatarios, representantes diplomáticos y delegaciones. Sin embargo, el articulado no establece que necesariamente deban trasladarse allí: la decisión final sobre el nuevo lugar quedaría en manos del Ejecutivo.

Basso reveló que los impulsores incluso analizaron posibles ubicaciones en el entorno del propio Monumento. Una de ellas es la esquina de Rioja y Primero de Mayo, donde señaló que existe “un espacio que está un poco deshabitado” y que se utiliza pocas veces durante el año. Otra alternativa podría ser un sector verde ubicado frente a la Sala de las Banderas.

El lugar no fue incorporado al proyecto porque, explicó, existe una cuestión vinculada a la nomenclatura de las plazas y plazoletas del sector que primero debería resolverse. La idea de fondo, sostuvo, es que Rosario pueda contar con un espacio especialmente destinado a “agasajar y homenajear a las naciones amigas”.

Las colectividades resisten y el proyecto busca votos

La discusión ya comenzó a salir de los límites del Concejo. Basso confirmó a Cadena 3 Rosario que, después de conocerse la iniciativa, comenzaron las conversaciones con representantes de algunas colectividades que manifestaron reparos.

“Empezamos a tener diálogo con algunas de las colectividades”, señaló. Los cuestionamientos apuntan principalmente a que el izamiento de las banderas extranjeras en ese lugar constituye una tradición que lleva años y que posee relevancia tanto para las propias comunidades como desde el punto de vista diplomático.

El concejal anticipó que continuarán las conversaciones para explicar el alcance de la propuesta, aunque dejó en claro que el objetivo central no se modificó: separar el protocolo diplomático del espacio que consideran reservado simbólicamente para la Bandera Argentina.

Esa resistencia también aparece dentro del Palacio Vasallo. Aunque el expediente recién comenzó su recorrido por la Comisión de Gobierno, Basso admitió que las primeras conversaciones con otros bloques no permiten garantizar que consiga los votos necesarios.

“Nos han anticipado que para ellos el protocolo de esta ceremonia es importante. Entonces, quizá tenga algunas dificultades para avanzar”, reconoció.

Informe de Ramiro Porchietti.