Juicio al Pity Álvarez: "Así como puede cantar y salir, puede ir preso", dijo la viuda de Díaz

FOTO: El juicio de Cristian "Pity" Álvarez: una condena de hasta 25 años por homicidio

El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz comenzó con la declaración de Verónica Elizabeth Román, expareja de la víctima y madre de su hija. Durante su testimonio, habló sobre la relación que mantuvo con Díaz, el impacto de su muerte en la adolescente y sus expectativas respecto del proceso judicial.

La segunda audiencia del debate se desarrolla este miércoles y contempla la declaración de cinco testigos convocados para reconstruir lo ocurrido antes y después del crimen de Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

Además de Román, fueron citados Agustina Inbernoz, quien era pareja de Pity al momento del hecho; Carlos Stiempcich, amigo de la víctima y testigo de la pelea previa; Raúl Alberto Prieto Inbernoz, padrastro de Inbernoz; y Alejandro Marcelo Pedroso, vecino del complejo que escuchó los disparos y observó parte de la secuencia posterior.

En la primera jornada, el tribunal había rechazado un pedido de la defensa para suspender el proceso. Álvarez, que permaneció en silencio durante buena parte de la audiencia, anticipó que declarará más adelante.

La vida de Cristian Díaz y el impacto en su hija

Durante su declaración, Román explicó que mantuvo una relación de varios años con Díaz y que tuvieron una hija en 2009, que actualmente tiene 16 años.

La mujer contó que convivían en la casa de los padres de él y que ambos habían proyectado formar una familia. “Mi hija fue muy buscada y soñábamos con tener una familia”, recordó.

También relató que trabajaba mientras Díaz realizaba changas ocasionales y se movilizaba en moto. Según explicó, hacía cuatro o cinco años que no veía a su expareja cuando ocurrió el homicidio.

Román contó que se enteró del asesinato mientras se preparaba para ir a trabajar, luego de recibir un mensaje de la mujer del hermano de Díaz.

La querella puso el foco especialmente en las consecuencias que la muerte tuvo para la hija de ambos. Según el relato de su madre, la adolescente se aisló después del crimen y llegó a buscar una figura paterna en su abuelo.

“Yo soy el sustento de Mica. De todo me hago cargo yo”, afirmó.

También explicó que durante años intentó mantener a su hija al margen de la exposición pública del caso, aunque con el paso del tiempo las redes sociales dificultaron esa tarea.

“Ya ve, ya escucha”, señaló Román, quien agregó que el inicio del juicio volvió a generar preguntas de la adolescente sobre su padre y las circunstancias de su muerte.

Qué dijo sobre la relación entre Díaz y Pity Álvarez

Ante las preguntas del fiscal Sandro Abraldes, Román aseguró que no había visto a Díaz portar armas o cuchillos durante los años en que estuvieron juntos.

También se refirió al vínculo entre la víctima y Álvarez. “Sé que era vecino porque vivía ahí. Nunca los vi con un trato frecuente”, afirmó.

La mujer aseguró además que desconocía la existencia de conflictos previos entre ambos.

Durante el interrogatorio de la defensa, encabezada por Javier Marino, le preguntaron por el consumo de sustancias de Díaz durante los años que mantuvieron la relación.

“No, cuando estaba conmigo no”, respondió Román.

La defensa también buscó precisar cómo era el vínculo entre Díaz y su hija. La mujer explicó que la nena había dejado de ver a su padre por “cosas de pareja” y aclaró que no existía otro motivo.

El pedido de justicia de la madre

Román sostuvo que su hija continúa afectada por la muerte de su padre y que recibió asistencia psicológica. También afirmó que el comienzo del juicio volvió a movilizarla emocionalmente.

“Está triste”, dijo.

La adolescente comenzó además a buscar información sobre el caso y a preguntarse por qué ocurrió el crimen y quién fue el responsable de la muerte de su padre.

Consultada sobre qué espera del juicio, Román fue contundente: “Espero que se haga justicia por él”.

Y agregó: “Lo que veo es que no hay arrepentimiento de lo que hizo, como que no importa. Si tiene que pagar, que pague. Así como puede cantar y salir, puede ir preso. A mi hija la dejó sin un padre”.

Los cinco testimonios previstos

La jornada busca avanzar en la reconstrucción de la secuencia que terminó con la muerte de Díaz en el complejo Samoré.

Después de Román, está prevista la declaración de Agustina Inbernoz, quien era pareja de Álvarez al momento del crimen. También deberán declarar Carlos Stiempcich, amigo de Díaz y testigo de la pelea previa; Raúl Alberto Prieto Inbernoz, padrastro de Inbernoz; y Alejandro Marcelo Pedroso, vecino que aseguró haber escuchado las detonaciones y observado parte de lo sucedido después.

Los testimonios apuntarán a establecer qué ocurrió en los momentos previos a los disparos, cómo se desarrolló el enfrentamiento y cuál fue la conducta posterior de Álvarez.

El músico está acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018. Durante la primera audiencia, su defensa intentó suspender el debate, pero el tribunal rechazó el planteo.

Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, ya adelantó que prestará declaración durante el juicio, aunque todavía no lo hizo.