Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 12 de agosto.
Hoy, miércoles 12 de agosto, se realizó el sorteo número 5439 de la Quiniela La Primera de la Mañana. El número a la cabeza fue 9679, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Ladrón)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5439 de la Quiniela La Primera de la Mañana se llevó a cabo el miércoles 12 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 9679, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ladrón).
1° 9679
2° 4493
3° 2210
4° 5154
5° 9790
6° 8486
7° 8202
8° 1771
9° 0823
10° 4571
11° 7969
12° 4579
13° 0654
14° 7738
15° 2934
16° 2623
17° 4037
18° 4124
19° 5397
20° 2834
Los resultados de la Quiniela La Primera de la Mañana son esperados con gran entusiasmo por los apostadores, quienes confían en la suerte para obtener premios significativos. Este sorteo, que se realiza diariamente, es una de las modalidades más populares en el ámbito de los juegos de azar en Argentina. La interpretación de los números es un aspecto fundamental para los jugadores, ya que cada número tiene un significado que puede influir en sus decisiones de apuesta.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5439 de la Quiniela La Primera de la Mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 12 de agosto a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9679, interpretado como A primera (Ladrón).
¿Cuáles son los números ganadores?
Los números ganadores son: 9679, 4493, 2210, 5154, 9790, 8486, 8202, 1771, 0823, 4571, 7969, 4579, 0654, 7738, 2934, 2623, 4037, 4124, 5397, 2834.
¿Por qué es popular este sorteo?
Es popular por la emoción que genera entre los apostadores y la posibilidad de ganar premios significativos.