Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 12 de agosto.

El sorteo número 5439 de la Quiniela La Primera de la Mañana se llevó a cabo el miércoles 12 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 9679, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ladrón).

1° 9679

2° 4493

3° 2210

4° 5154

5° 9790

6° 8486

7° 8202

8° 1771

9° 0823

10° 4571

11° 7969

12° 4579

13° 0654

14° 7738

15° 2934

16° 2623

17° 4037

18° 4124

19° 5397

20° 2834

Los resultados de la Quiniela La Primera de la Mañana son esperados con gran entusiasmo por los apostadores, quienes confían en la suerte para obtener premios significativos. Este sorteo, que se realiza diariamente, es una de las modalidades más populares en el ámbito de los juegos de azar en Argentina. La interpretación de los números es un aspecto fundamental para los jugadores, ya que cada número tiene un significado que puede influir en sus decisiones de apuesta.