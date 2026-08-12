Una vecina contó cómo fue el ataque de dos perros a un hombre en Córdoba: "Había mucha sangre"

FOTO: Un hombre de 70 años fue atacado por sus dos perros en Córdoba. (Gonzalo Carrasquera/Cadena 3)

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Un hombre de 70 años fue atacado este martes al mediodía por sus propios perros en barrio Urquiza, en la ciudad de Córdoba. La Policía intervino y utilizó gas pimienta para separar a los animales y controlar la situación.

Natalie, vecina del sector, explicó a Cadena 3 que los perros comenzaron a pelearse entre sí y que el hombre resultó herido cuando intentó intervenir. "Los quiso separar y los perros lo atacaron. Lo mordieron en la pierna y en el brazo. Había mucha sangre", relató.

La mujer aclaró que no presenció el comienzo del ataque. Contó que había salido a buscar a su hija al colegio y que, cuando regresó, encontró al hombre tendido en el suelo y un importante despliegue policial frente a la vivienda.

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De acuerdo con su testimonio, el episodio ocurrió en el acceso delantero de la casa, un espacio sin rejas ubicado prácticamente sobre la vereda. Los vecinos llamaron a la Policía y una mujer que vive en la zona y pertenece a la fuerza también intervino para activar la asistencia.

Natalie afirmó que uno de los animales es un bull terrier mestizo y que ambos suelen permanecer sueltos. También señaló que anteriormente se habían peleado entre ellos y habían atacado al mismo hombre.

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"Son muy peligrosos. No son tan grandes, pero tienen mucha fuerza en la mandíbula", advirtió. Además, sostuvo que la situación genera preocupación entre las familias del barrio por la presencia habitual de niños.

Según contó, el operativo para colocar a uno de los perros dentro de una jaula se extendió durante varios minutos debido a la resistencia del animal. Finalmente, ambos fueron retirados del lugar. "Mi hija lloraba porque tenía miedo de que el perro saliera", expresó la vecina.

El hombre fue trasladado al Hospital de Urgencias para recibir atención médica. Hasta el momento no se informaron mayores detalles sobre su estado de salud.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.