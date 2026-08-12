Siete muebles que debes eliminar para renovar tu living y hacerlo más atractivo

¿Querés darle un nuevo aire a tu living? No se trata solo de adquirir nuevos muebles, sino de deshacerse de ciertos elementos que pueden estar afectando la estética de este espacio. Los diseñadores de interiores coinciden en que hay siete tipos de muebles y piezas de acento que, al ser eliminados, pueden revitalizar la atmósfera de tu hogar.

El primer elemento a considerar son las flores artificiales. Según Kathleen Reynolds, fundadora de Kathleen Reynolds Interiors, estas "recogen polvo y pueden parecer baratas". En su lugar, sugiere optar por plantas pequeñas y fáciles de cuidar. Si no se tiene mano verde, se pueden reemplazar por piezas de cerámica, arte original pequeño o accesorios vintage como un recipiente de bronce.

El segundo elemento a eliminar es el popurrí. Kristen Young, fundadora de Interior Blooms Design, asegura que un bol de popurrí con velas no solo se siente anticuado, sino que también puede representar un peligro de incendio. Recomienda sustituirlo por una vela aromática bien presentada sobre una bandeja decorativa o en una pila de libros de mesa de café.

Los muebles con volantes son el tercer elemento a evitar. Barrett Oswald, fundador de Barrett Oswald Designs, menciona que aunque los volantes pueden funcionar en formas más modernas, los tradicionales en sillas con brazos grandes suelen verse anticuados. Reemplazarlos por siluetas más limpias puede actualizar rápidamente un ambiente.

Las cortinas también son un punto crítico. Lauren Horton, fundadora de Lauren Horton Designs, advierte que las varillas ornamentadas y las cortinas que se amontonan en el suelo pueden hacer que un living se sienta obsoleto. Kristie McGowan también critica las persianas verticales, ya que su material plástico y líneas rígidas dan una sensación fría e institucional. En cambio, sugiere optar por un estilo de cortina romana texturizada en un tejido neutro.

El quinto punto se refiere a la exhibición de fotos. Si bien es aceptable mostrar algunas fotos familiares, Anne Golliher, fundadora de Storied Interiors, advierte que una exhibición sobrecargada puede restar valor a los recuerdos que se intentan celebrar. Un display cuidadosamente editado resulta más intemporal y significativo.

Los juegos de muebles a juego son el sexto elemento a evitar. Según Oswald, los sofás, sillas y mesas de café de la misma colección pueden resultar predecibles. Es recomendable considerar muebles que sean más eclécticos y curados, permitiendo la mezcla de estilos vintage y modernos.

Por último, se debe tener cuidado con los textiles repetitivos. Oswald explica que cortinas que coinciden exactamente con los muebles pueden dar una sensación de estancamiento. Cambiar un elemento por una tela complementaria crea un aspecto más actual y dinámico. Esto es especialmente importante al elegir cojines, ya que usar el mismo tejido que el sofá puede resultar en un ambiente anticuado.