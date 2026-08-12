Hungría toma medidas en el Danubio para asegurar el funcionamiento de su planta nuclear

BUDAPEST — Las autoridades de Hungría iniciarán esta semana un plan para aumentar el nivel del río Danubio, con el objetivo de asegurar que la única central nuclear del país, ubicada en Paks, continúe operando. Así lo comunicó el primer ministro Péter Magyar el miércoles.

La planta, que ha estado en funcionamiento durante 44 años, enfrenta su mayor desafío debido a la sequía prolongada y las intensas olas de calor que han reducido drásticamente el caudal del Danubio, llevando sus niveles a mínimos históricos. Actualmente, la planta opera a menos del 10% de su capacidad de 2.000 megavatios, lo que representa un tercio de la electricidad consumida en Hungría.

En un video difundido en Facebook, Magyar indicó que comenzarán a construir un umbral de fondo este jueves. Esta estructura, que consistirá en hormigón o piedra, se colocará en el lecho del río para ralentizar la corriente y aumentar el nivel del agua aguas arriba de la planta.

El primer ministro detalló que el traslado de aproximadamente 145.000 metros cúbicos de rocas para la construcción del umbral comenzará el miércoles por la noche. Se estima que esta intervención podría elevar el nivel del Danubio hasta un metro. Además, se evaluará la posibilidad de hundir dos barcazas de 80 metros en la zona cercana a Paks, lo que podría aportar 20 centímetros adicionales al nivel de agua necesario para las bombas de refrigeración de la planta.

"La situación actual ya no puede considerarse un fenómeno natural aislado", afirmó Magyar, quien enfatizó la necesidad de actuar con rapidez para evitar el cierre total de la planta.

El primer ministro también subrayó que esta intervención se plantea como una solución a largo plazo para garantizar que los niveles de agua no caigan por debajo del umbral crítico que obligaría a la planta a reducir su producción. A pesar de un reciente aumento temporal en los niveles del Danubio, se prevé que estos desciendan nuevamente en los próximos días, lo que podría forzar un cierre total.

Medidas similares se implementaron la semana pasada en Rumania, donde las autoridades hundieron barcazas en el Danubio para redirigir el agua hacia la central nuclear de Cernavoda, que ya había detenido uno de sus reactores por la falta de agua.

El costo de operar la planta de Paks en su capacidad actual está impactando la economía húngara en aproximadamente 50.000 millones de forintos (158 millones de dólares) mensuales, mientras que las intervenciones en el Danubio se estiman en alrededor de 6.000 millones de forintos (19 millones de dólares).