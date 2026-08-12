La tormenta tropical Cristóbal se desarrolla en el Atlántico, alejada de las Azores

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MIAMI — La tormenta tropical Cristóbal se formó el miércoles en el océano Atlántico, muy al oeste de las Azores, informaron los meteorólogos.

No había vigilancias ni avisos costeros en vigor, indicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami, y la tormenta está prevista a disiparse el jueves.

Mientras tanto, en el océano Pacífico, el Centro Nacional de Huracanes emitió avisos sobre el Ciclón Tropical Potencial Uno-C, que se encuentra a unos 1.609 kilómetros (1.000 millas) al este-sureste de Hawai.

El Centro Nacional de Huracanes vaticinó que el sistema se fortalecerá antes de acercarse a Hawai hacia finales del viernes.