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La tormenta tropical Cristóbal se desarrolla en el Atlántico, alejada de las Azores

La tormenta tropical Cristóbal emergió en el océano Atlántico, lejos de las Azores. No hay alertas vigentes y se espera que se disipe pronto.

12/08/2026 | 12:13Redacción Cadena 3

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MIAMI — La tormenta tropical Cristóbal se formó el miércoles en el océano Atlántico, muy al oeste de las Azores, informaron los meteorólogos.

No había vigilancias ni avisos costeros en vigor, indicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami, y la tormenta está prevista a disiparse el jueves.

Mientras tanto, en el océano Pacífico, el Centro Nacional de Huracanes emitió avisos sobre el Ciclón Tropical Potencial Uno-C, que se encuentra a unos 1.609 kilómetros (1.000 millas) al este-sureste de Hawai.

El Centro Nacional de Huracanes vaticinó que el sistema se fortalecerá antes de acercarse a Hawai hacia finales del viernes.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno se formó en el Atlántico?
La tormenta tropical Cristóbal se formó en el océano Atlántico.

¿Dónde se localiza actualmente?
Se encuentra muy al oeste de las Azores.

¿Qué avisos se emitieron?
No hay vigilancias ni avisos costeros vigentes por el momento.

¿Qué se espera de Cristóbal?
Se prevé que la tormenta se disipe el jueves.

¿Qué sucede en el Pacífico?
Se emiten avisos sobre el Ciclón Tropical Potencial Uno-C, cercano a Hawai.

[Fuente: AP]

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