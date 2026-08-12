Las automotrices chinas apuestan por la fabricación de vehículos en África

NAIROBI, Kenia — La producción de vehículos por parte de las automotrices chinas en África supera cada vez más las exportaciones hacia el continente. Este movimiento se basa en la expectativa de que la rápida urbanización y el crecimiento de la clase media, junto con políticas gubernamentales favorables, convertirán a África en uno de los últimos grandes mercados en expansión para la industria automotriz.

Este cambio forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar la desaceleración de la demanda en el mercado interno de China y las crecientes barreras comerciales en mercados como Europa y Norteamérica. Según analistas, esta tendencia podría reconfigurar la industria automotriz africana, creando empleos, desarrollando cadenas de suministro locales y acelerando la adopción de vehículos eléctricos. Sin embargo, la débil infraestructura y la incertidumbre normativa siguen siendo obstáculos significativos.

Chery, el mayor exportador de automóviles de China, adquirió en julio la antigua planta de Nissan en Rosslyn, cerca de Pretoria, Sudáfrica, donde tiene planes de fabricar híbridos enchufables y vehículos eléctricos bajo su marca Jetour.

La medida refleja una estrategia más amplia de los fabricantes chinos, quienes buscan producir más cerca de los consumidores africanos, reduciendo así la dependencia de las importaciones. Aunque la tendencia apenas comienza, empresas como Beijing Automotive Group (BAIC) ya cuentan con instalaciones de fabricación y ensamblaje en Gqeberha (anteriormente conocida como Port Elizabeth), y Great Wall Motor tiene capacidades de ensamblaje y distribución de componentes localizados.

"África se ha dado a conocer como la próxima frontera para el mercado automotriz", afirmó Hiten Parmar, director general de The Electric Mission, una organización sin fines de lucro sudafricana que promueve la movilidad sostenible.

La transición a los vehículos eléctricos se acelera en África

Analistas destacan que países como Sudáfrica, Marruecos, Kenia, Etiopía y Ghana están bien posicionados para atraer inversión china en vehículos eléctricos gracias a su capacidad industrial, políticas de apoyo y una infraestructura eléctrica en expansión. Marruecos se beneficia de su proximidad a los mercados europeos, mientras que las grandes reservas de litio de Zimbabwe podrían respaldar cadenas de suministro de baterías.

La fabricación local tiene el potencial de reducir los precios de los vehículos al evitar aranceles de importación y fomentar la inversión en infraestructura de carga y producción de baterías. La primera gigafábrica de baterías a gran escala en África ya está prevista en Marruecos.

La rápida urbanización, el aumento de ingresos y la accesibilidad de las marcas chinas están permitiendo que estas empresas capturen mercados que históricamente fueron dominados por gigantes europeos, japoneses y estadounidenses.

"Si bien los consumidores africanos han estado prosperando con autos usados, la asequibilidad de las marcas asiáticas está ampliando el acceso a vehículos nuevos", señaló Parmar.

Los gobiernos alinean políticas de transporte para la seguridad energética

Una Estrategia de Minerales Verdes adoptada por la Unión Africana busca aumentar el procesamiento interno de minerales críticos, lo que generaría más materias primas disponibles a nivel local. Etiopía ha prohibido las importaciones de vehículos que funcionan con combustibles fósiles, fomentando la producción local con aranceles más bajos para los vehículos eléctricos ensamblados en el país.

Por su parte, Sudáfrica utiliza incentivos a la producción, como reembolsos de derechos aduaneros y créditos vinculados a la producción, para atraer inversión en la fabricación de vehículos eléctricos y de hidrógeno.

"Esto marca un cambio notable en el enfoque de las marcas asiáticas, pasando de la importación pura a considerar el ensamblaje y la fabricación local", expresó Parmar. África está en camino de convertirse en un centro de producción, no solo en un destino de vehículos importados.

"Si los fabricantes chinos quieren acceder a estos mercados, necesitan agregar valor localmente, en lugar de simplemente vender en ellos", afirmó Tombo Banda, directora general de CrossBoundary Group, una consultora de energía renovable. "Esto es lo que hará que África pase de ser un mercado de ventas a una auténtica base de fabricación".

Sudáfrica lleva ventaja

Sudáfrica cuenta ya con capacidad de fabricación, trabajadores calificados y mercados de exportación establecidos. La compra de instalaciones como la planta de Rosslyn puede permitir a las automotrices adaptar fábricas existentes en lugar de construir nuevas desde cero.

"Las empresas pueden reorientarse o establecer alianzas mucho más rápido que si comenzaran desde cero", advirtió Banda, aunque advirtió que convertir fábricas diseñadas para motores de combustión interna es un proceso complejo que requiere estabilidad en impuestos y políticas industriales.

La estabilidad política es crucial, ya que cambios repentinos en impuestos o regulaciones pueden afectar la confianza de los inversionistas. Una infraestructura confiable también es esencial. "Sin electricidad limpia, confiable y asequible, es inviable operar vehículos eléctricos. Sin suficiente infraestructura de carga, los vehículos eléctricos no serán funcionales", concluyó Banda.