Candela Arizaga se pronuncia en redes tras polémica con Facundo Moyano: "No son pa' siempre"

Buenos Aires, 12 agosto (NA) – Candela Arizaga, la influencer que ha estado en el centro de un escándalo junto a su pareja Facundo Moyano, utilizó sus redes sociales para compartir un nuevo mensaje. En esta ocasión, publicó una imagen de su infancia acompañada de la frase "no son pa' siempre".

La controversia persiste a una semana de los hechos, especialmente tras las intervenciones de Moyano en varios programas de televisión. En una historia de Instagram, Arizaga subió una foto de su niñez y añadió la frase: "Los malos tiempos no son pa' siempre", lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores.

Hasta el momento, se ha confirmado que la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad sigue en curso, y las medidas restrictivas contra Moyano continúan vigentes. Las declaraciones del sindicalista han sido objeto de críticas, incluyendo afirmaciones sobre un episodio en el que la joven supuestamente sufrió un paro cardíaco. Moyano alegó que realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con una mano, mientras grababa la situación con la otra.

Entre sus declaraciones más controvertidas, Moyano afirmó que "no consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción". Además, explicó que rechazó someterse a análisis de sangre y orina, indicando que sus abogados le sugirieron esta decisión. El ex diputado también criticó la actuación de la Justicia en su detención, argumentando que no había pruebas suficientes para su acusación y sugiriendo que su condición de figura pública pudo haber influido en el proceso judicial: "Yo soy consciente de que estuve detenido también porque soy Facundo Moyano".

La situación sigue generando atención mediática y debate en la sociedad, mientras Arizaga intenta mantener su imagen pública en medio de la controversia.