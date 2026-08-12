Nicholas Hoult se une al elenco de la serie de Harry Potter para HBO en su segunda temporada
El actor será Gilderoy Lockhart, un personaje fundamental en la trama de la segunda temporada de la serie que adapta los libros de J.K. Rowling.
FOTO: Nicholas Hoult en los Premios Oscar.
Buenos Aires, 12 de agosto (NA) — La anticipada serie de Harry Potter producida por HBO MAX ha anunciado la incorporación del talentoso actor Nicholas Hoult a su elenco, quien interpretará un rol crucial en la segunda temporada.
Según lo reportado por The Hollywood Reporter, Hoult, conocido por su papel en Superman, se sumará a la producción como el profesor Gilderoy Lockhart, el encargado de las clases de Defensa Contra las Artes Oscuras durante el segundo año de Harry Potter en Hogwarts.
El personaje que encarnará Nicholas Hoult es conocido por su carisma, vanidad y egocentrismo, además de su obsesión por la fama y el reconocimiento, tal como informa la Agencia Noticias Argentinas. En el universo de Harry Potter, Lockhart es presentado inicialmente como un héroe con grandes logros, aunque más tarde se revela que es un impostor.
La serie, que se basa en los célebres libros de la autora J.K. Rowling, promete ser un proyecto fiel a las obras originales. La primera temporada se centrará en "Harry Potter y la piedra filosofal", mientras que la segunda se inspirará en "Harry Potter y la Cámara Secreta". La producción fue renovada en mayo de este año y se espera que se desarrolle a lo largo de una década.
El estreno de la primera entrega está programado para el 25 de diciembre de 2026, una fecha estratégica que busca atraer a fanáticos de todas las edades durante las festividades navideñas.
El elenco de la nueva serie de Harry Potter
El joven actor escocés Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter en este nuevo proyecto. Por su parte, Arabella Stanton y Alastair Stout serán Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente. Otros miembros del elenco incluyen a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeera como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom y Lox Pratt como Draco Malfoy.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién es el nuevo actor en la serie?
Nicholas Hoult se une al elenco para interpretar a Gilderoy Lockhart.
¿Qué personaje interpretará?
Lockhart es el profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras en el segundo año de Harry Potter.
¿Cuándo se estrena la primera temporada?
El estreno está programado para el 25 de diciembre de 2026.
¿Qué libros se adaptarán en la serie?
La primera temporada se basa en "Harry Potter y la piedra filosofal" y la segunda en "Harry Potter y la Cámara Secreta".
¿Cuál es la duración del proyecto?
La producción tiene planeada una duración de al menos una década.
[Fuente: Noticias Argentinas]