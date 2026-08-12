Nicholas Hoult se une al elenco de la serie de Harry Potter para HBO en su segunda temporada

Buenos Aires, 12 de agosto (NA) — La anticipada serie de Harry Potter producida por HBO MAX ha anunciado la incorporación del talentoso actor Nicholas Hoult a su elenco, quien interpretará un rol crucial en la segunda temporada.

Según lo reportado por The Hollywood Reporter, Hoult, conocido por su papel en Superman, se sumará a la producción como el profesor Gilderoy Lockhart, el encargado de las clases de Defensa Contra las Artes Oscuras durante el segundo año de Harry Potter en Hogwarts.

El personaje que encarnará Nicholas Hoult es conocido por su carisma, vanidad y egocentrismo, además de su obsesión por la fama y el reconocimiento, tal como informa la Agencia Noticias Argentinas. En el universo de Harry Potter, Lockhart es presentado inicialmente como un héroe con grandes logros, aunque más tarde se revela que es un impostor.

La serie, que se basa en los célebres libros de la autora J.K. Rowling, promete ser un proyecto fiel a las obras originales. La primera temporada se centrará en "Harry Potter y la piedra filosofal", mientras que la segunda se inspirará en "Harry Potter y la Cámara Secreta". La producción fue renovada en mayo de este año y se espera que se desarrolle a lo largo de una década.

El estreno de la primera entrega está programado para el 25 de diciembre de 2026, una fecha estratégica que busca atraer a fanáticos de todas las edades durante las festividades navideñas.

El elenco de la nueva serie de Harry Potter

El joven actor escocés Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter en este nuevo proyecto. Por su parte, Arabella Stanton y Alastair Stout serán Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente. Otros miembros del elenco incluyen a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeera como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom y Lox Pratt como Draco Malfoy.

Agencia NA