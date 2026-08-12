Siete de cada 10 cordobeses recurrieron a préstamos en los últimos dos años

FOTO: El 70% de los cordobeses recurrió a préstamos en los últimos dos años. (Foto: ilustrativa)

Siete de cada 10 cordobeses necesitaron pedir algún tipo de préstamo durante los últimos dos años, de acuerdo con un relevamiento del Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Gonzalo Assusa, sociólogo, investigador del Conicet y docente de la UNC, explicó en diálogo con Cadena 3 que el dinero provino de familiares, bancos y empresas financieras tecnológicas. Además, precisó que el 50% de quienes solicitaron esos fondos los destinó a la compra de mercadería y alimentos.

"Solo una ínfima parte pidió préstamos para comprar algún bien durable", señaló Assusa. El dato refleja que el crédito dejó de utilizarse principalmente para equipar o mejorar las viviendas y pasó a convertirse en una herramienta para afrontar gastos cotidianos.

La investigación, denominada "La gestión de la crisis en los hogares cordobeses", analiza información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y de un relevamiento probabilístico propio realizado en toda la provincia.

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Según Assusa, para comprender la situación económica actual no alcanza con observar los ingresos o la inserción laboral de las personas. También es necesario estudiar la estructura de gastos de los hogares y las estrategias que utilizan para hacer rendir el dinero, como buscar promociones, recurrir al financiamiento o utilizar ahorros para pagar consumos corrientes.

Uno de los sectores identificados por el estudio está integrado por hogares cuyos principales sostenes son jóvenes con trabajos calificados, títulos universitarios y empleos formales. Sin embargo, gastos como el alquiler y los servicios ejercen una fuerte presión sobre sus ingresos.

"Estos hogares son los que utilizan más intensivamente mecanismos de crédito, endeudamiento y desahorro. Se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y financiera muy al límite", advirtió el investigador.

El diagnóstico también aparece en los resúmenes de las tarjetas de crédito. Assusa indicó que la mitad de los hogares relevados tenía compras de mercadería y alimentos en su último resumen.

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"La mayoría de la compra a crédito no está destinada al equipamiento de los hogares ni a capitalizarse. Se trata de un mecanismo más para sobrevivir, de un endeudamiento de supervivencia que no tiene nada que ver con una especulación", afirmó.

Assusa sostuvo que la crisis actual presenta diferencias con la de 2001. Mientras aquella etapa estuvo marcada por un fuerte incremento del desempleo, actualmente se observa un crecimiento de la sobreocupación, el pluriempleo y la sobreexplotación.

El sociólogo describió casos de personas que trabajan más de 45 horas semanales, tienen dos o más ocupaciones o realizan actividades complementarias, como ventas por catálogo, trabajos mediante plataformas o changas.

"Las personas están trabajando al límite de sus posibilidades para conseguir ingresos", expresó. A ese esfuerzo se suma, según explicó, la búsqueda constante de ofertas, descuentos y rendimientos financieros que permitan pagar impuestos, servicios y otros gastos esenciales.

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El investigador también advirtió sobre una brecha entre la mejora de algunos indicadores macroeconómicos y la situación cotidiana de las familias. Si bien la inflación se desaceleró, sostuvo que los salarios y las jubilaciones perdieron capacidad de compra.

"Hoy hay salarios que enfrentan precios que no crecen a la misma velocidad que antes, pero que permiten comprar cada vez menos en el supermercado, el quiosco o la feria", señaló.

Finalmente, Assusa consideró que revertir esta situación requiere recuperar los ingresos, garantizar negociaciones paritarias, regular las relaciones laborales y sostener la provisión de bieness públicos. De lo contrario, advirtió, los hogares deben destinar sus recursos o endeudarse para cubrir medicamentos, servicios y alimentos, en lugar de utilizarlos para adquirir bien duraderos o mejorar sus condiciones de vida.

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Entrevista de Miguel Clariá, Ariel Rodríguez y Guillermo López.