Reservoir recauda 8 millones para revolucionar los calefones con tecnología avanzada

Reservoir, una startup enfocada en la eficiencia energética, recaudó 8 millones de dólares en una ronda de financiamiento inicial liderada por Asymmetric Capital Partners, con la participación de Founder Collective y MCJ. Esta inversión permitirá a la empresa expandir la instalación de sus calefones inteligentes en el área de Boston, donde ya ha instalado aproximadamente 100 unidades.

La cofundadora de Reservoir, Luke Winston-Almanzar, destacó que los calefones tradicionales son dispositivos ineficientes y carecen de inteligencia, lo que los convierte en un importante gasto energético en los hogares. "El típico calefón es incapaz de predecir la demanda de agua caliente y consume una cantidad excesiva de energía", afirmó.

La tecnología de Reservoir permite que estos calefones no solo calienten agua, sino que también almacenen energía y detecten filtraciones en las cañerías, lo que representa un avance significativo en el mercado de electrodomésticos. A medida que los calefones recopilan datos sobre el uso de agua en el hogar, pueden optimizar su funcionamiento, calentando el agua en momentos de menor demanda eléctrica y, por ende, a un costo más bajo.

Además, Reservoir planea participar en programas de respuesta a la demanda de las utilidades, lo que podría generar ingresos adicionales que se utilizarían para mantener los precios accesibles para los consumidores. La compañía espera tener alrededor de 1,000 calefones instalados para finales del próximo año, lo que representaría una capacidad de aproximadamente un megavatio.

Reservoir ofrece dos modelos: el modelo "Core", que cuesta 5,000 dólares, y el modelo "Max", que se vende a 6,500 dólares. Los residentes de Massachusetts pueden calificar para un reembolso de 1,050 dólares, lo que reduce significativamente el costo final. De acuerdo con Winston-Almanzar, el modelo Core es competitivo en comparación con otros calefones de bomba de calor disponibles en el mercado.

Con esta iniciativa, Reservoir no solo busca ofrecer un producto más eficiente y rentable, sino que también aspira a transformar la percepción del consumidor sobre los calefones, haciéndolos más atractivos y accesibles. La compañía está decidida a demostrar que la sostenibilidad puede ir de la mano con la eficiencia y la economía.