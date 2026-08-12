Google Gemini alcanza 1.000 millones de usuarios activos mensuales en su aplicación

En un hito significativo para Google, el CEO Sundar Pichai anunció que la aplicación Gemini ha alcanzado más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales, convirtiéndose en uno de los productos de más rápido crecimiento de la compañía. Este logro posiciona a Gemini como el decimocuarto producto de Google en alcanzar esta cifra.

Con este rápido crecimiento, Gemini se alinea con ChatGPT de OpenAI, que alcanzó 1.000 millones de usuarios activos mensuales en junio. La compañía ha estado integrando Gemini en sus productos, desde Search y Workspace hasta Android y su aplicación independiente. El modo de IA en Search ha tenido un gran éxito, con más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales a nivel global, aunque la cifra mencionada se refiere específicamente a la aplicación Gemini.

Google también ha estado lanzando nuevos modelos y características, incluyendo Gemini 3.5 Flash, diseñado para mejorar tareas de codificación y de agentes de IA autónomos. La compañía reveló que el 63% de los usuarios de Gemini interactúan directamente con el asistente utilizando la función de voz. Además, Gemini genera más de 150 millones de imágenes diariamente.

La aplicación ha superado los 100 millones de usuarios activos en iOS. Este hito se produce poco después de la llamada de ganancias del segundo trimestre de 2026, donde Google celebró tener más de 950 millones de usuarios mensuales, con un aumento de usuarios activos diarios que se triplicó en el último año. La noticia llega justo antes del evento Made by Google, donde se espera que se lancen más funciones impulsadas por Gemini en dispositivos Pixel.