Terremoto en Colombia: al menos 240 muertos y miles de desaparecidos

FOTO: Un auto destruido y lleno de escombros tras el terremoto en Cali, Colombia. (Xinhua/NA)

Al menos 240 personas murieron, según autoridades regionales, y cerca de 4.000 permanecen desaparecidas como consecuencia del terremoto de 7,4 que sacudió este lunes varias ciudades del noroeste de Colombia, a la vez que se multiplican las labores de rescatistas en la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros de edificios derrumbados.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que la cifra oficial de víctimas mortales del sismo ascendía a 181, por debajo del número aportado por otras fuentes.

“En este momento tenemos 181 fallecidos a nivel nacional, 2.595 heridos, 195 desaparecidos, 1.136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8.357 viviendas averiadas, 807 centros educativos también averiados”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en Pereira, capital del departamento de Risaralda.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó ayer por la mañana que recibió 160 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, correspondientes a personas que murieron en el terremoto.

En tanto, la plataforma ciudadana en línea Colombia Te Busca, precisó este martes que 3.975 personas siguen sin ser localizadas sobre un total de 4.621 búsquedas y que 644 ya fueron encontradas, según un reporte de las 15.00, hora local (las 17.00 de Argentina).

En todos los casos se solicita la publicación de una foto de las personas buscadas acompañada de sus datos identificatorios. Este sitio, cuyo lema es “Reconectemos a cada familia”, sigue el modelo de Desaparecidos Terremoto Venezuela, que funcionó tras los sismos del 24 de junio, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

De la Espriella dijo que en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico, hay 79 fallecidos, 278 heridos y 37 desaparecidos que, según agregó, “son la prioridad en este momento”, reportaron los diarios El Espectador y El Tiempo.

El mandatario ordenó al ministro de Vivienda que decrete “un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas por tres meses” en el departamento de Risaralda.

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Mientras tanto, continúa el trabajo de los rescatistas, hay hospitales desbordados y se han implantado toques de queda en las ciudades más afectadas por el potente sismo.

Las ciudades Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja tras el movimiento telúrico que dejó además siete aeropuertos con operaciones suspendidas y 86 edificios colapsados.

La biomédica Diana Troncoso, de 31 años, fue rescatada con vida este martes de entre los escombros de un edificio de cuatro pisos que colapsó en el barrio Torres del Limonar, en Cali, por el terremoto. El edificio tenía 54 apartamentos y, según suministrada por vecinos a los organismos de socorro, puede haber más de 20 personas por localizar bajo los escombros, según DW.

Se registraron 96 réplicas, según el SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que hasta las 8:30 a. m. de este 11 de agosto, se han registrado 96 réplicas.

De acuerdo con la entidad, “la magnitud máxima de estas ha sido de 4,8, la cual es baja comparada con el sismo principal”. Se han presentado en San José del Palmar y Sipí, en Chocó, con magnitudes entre 1,4 y 4,8, y profundidades menores a 100 kilómetros.

Las réplicas, explicó el SGC, pueden durar días, semanas o incluso meses, pues, cuando ocurre un sismo de gran magnitud y poca profundidad, “se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente”.