Frío, cielo nublado y posibles lluvias: así estará Rosario este miércoles

Rosario amaneció este miércoles con 8,2°C, sensación térmica de 6°C y cielo nublado. La humedad se ubicó en 86%, la presión atmosférica en 1017,3 hPa y el viento sopló del este a 13 km/h. La visibilidad alcanzó los 15 kilómetros.

Durante la jornada se esperan lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá nublado. La temperatura mínima prevista es de 7°C y la máxima de 13°C. El sol salió a las 7.43 y se pondrá a las 18.32.

Para los próximos días, los pronósticos anticipan 7°C de mínima y 11°C de máxima para el jueves, mientras que el viernes las marcas estarán entre 8°C y 14°C. El sábado se espera un leve ascenso, con 12°C de mínima y 16°C de máxima.

El domingo continuará el tiempo fresco, con una mínima de 13°C y una máxima de 14°C. Para el lunes se prevén temperaturas de entre 10°C y 16°C, y el martes siguiente los registros oscilarán entre 11°C y 15°C.