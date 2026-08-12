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Frío, cielo nublado y posibles lluvias: así estará Rosario este miércoles

La jornada tendrá precipitaciones aisladas durante la mañana y la tarde, con una mínima de 7°C y una máxima de 13°C.

12/08/2026 | 06:57Redacción Cadena 3 Rosario

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Lluvia en Rosario.

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Rosario amaneció este miércoles con 8,2°C, sensación térmica de 6°C y cielo nublado. La humedad se ubicó en 86%, la presión atmosférica en 1017,3 hPa y el viento sopló del este a 13 km/h. La visibilidad alcanzó los 15 kilómetros.

Durante la jornada se esperan lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá nublado. La temperatura mínima prevista es de 7°C y la máxima de 13°C. El sol salió a las 7.43 y se pondrá a las 18.32.

Para los próximos días, los pronósticos anticipan 7°C de mínima y 11°C de máxima para el jueves, mientras que el viernes las marcas estarán entre 8°C y 14°C. El sábado se espera un leve ascenso, con 12°C de mínima y 16°C de máxima.

El domingo continuará el tiempo fresco, con una mínima de 13°C y una máxima de 14°C. Para el lunes se prevén temperaturas de entre 10°C y 16°C, y el martes siguiente los registros oscilarán entre 11°C y 15°C.

Lectura rápida

¿Qué temperatura se registró en Rosario? La temperatura fue de 8,2°C con una sensación térmica de 6°C.

¿Qué se espera para el clima durante la jornada? Se esperan lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, y cielo nublado por la noche.

¿Cuáles son las temperaturas mínimas y máximas para el jueves? Se anticipa una mínima de 7°C y una máxima de 11°C.

¿Qué condiciones climáticas se prevén para el domingo? Se espera un clima fresco, con una mínima de 13°C y una máxima de 14°C.

¿Qué temperaturas se pronostican para el lunes y el martes? El lunes se esperan temperaturas de entre 10°C y 16°C, y el martes entre 11°C y 15°C.

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