Zelenskyy informa sobre ataque nocturno que afectó una base naval rusa en el mar Negro

FOTO: Zelenskyy dice que un ataque nocturno dañó un bastión naval ruso en el mar Negro

KIEV, Ucrania (AP) — Durante una operación nocturna calificada como "única", misiles antibuque y drones ucranianos atacaron con rapidez una importante base naval rusa ubicada en la costa del mar Negro, según afirmó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, el miércoles.

Desde que comenzó la invasión rusa hace más de cuatro años, Ucrania ha desarrollado drones de última generación que han atacado de manera reiterada embarcaciones rusas en el mar Negro, incluyendo buques de guerra y petroleros. Este conflicto involucra a ambos países, que poseen costas en el mar Negro.

La flota no tripulada de Ucrania ha logrado restringir los movimientos de la tradicionalmente dominante Marina rusa, lo que se considera uno de los logros más significativos del país en el conflicto.

Sin embargo, los funcionarios ucranianos advierten que el presidente ruso, Vladímir Putin, parece decidido a continuar con la guerra, a pesar de los avances lentos y costosos de su ejército y de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo.

Zelenskyy mencionó en redes sociales que Putin planea "una movilización rápida adicional de varios cientos de miles de rusos para finales de año", citando informes de inteligencia de Ucrania.

Las fuerzas armadas ucranianas "llevaron a cabo una operación única dirigida contra la base naval en Novorossiysk —el último gran bastión de la flota rusa en el mar Negro—", destacó Zelenskyy en otra publicación. El ataque impactó defensas antiaéreas, muelles y otra infraestructura en esa ciudad de la región de Krasnodar.

El gobernador de la región, Veniamin Kondratyev, reportó que cientos de drones ucranianos atacaron durante la noche Novorossiysk, Anapa, Gelendzhik, así como el distrito de Temryuk. Las defensas antiaéreas rusas lograron derribar más de 500 drones ucranianos, según el Ministerio de Defensa de Moscú.

En Novorossiysk, un niño de ocho años perdió la vida en el ataque, y una persona herida posteriormente falleció en el hospital. Además, otras 12 personas resultaron heridas en la región.

Restos de drones derribados cayeron cerca de cuatro plantas industriales y 21 edificios residenciales, aunque no se brindaron detalles sobre los daños.

Es importante mencionar que Novorossiysk alberga una terminal internacional clave para el petróleo, siendo el complejo de Grushovaya uno de los principales centros de trasbordo del sur de Rusia para crudo y productos derivados.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había expresado su preocupación por los ataques de Ucrania en Novorossiysk, ya que estos afectan intereses petroleros estadounidenses en Kazajistán.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio opera un oleoducto que transporta crudo desde la costa del Caspio en Kazajistán hasta Novorossiysk, exportando gran parte del crudo de tres importantes yacimientos donde empresas energéticas estadounidenses como Copper y ExxonMobil tienen participación.

En la península de Crimea, que fue anexionada ilegalmente, se reportó que las defensas antiaéreas derribaron 115 drones ucranianos sobre Sebastopol, lo que resultó en daños a 10 edificios de apartamentos y 25 casas particulares.

Mientras tanto, la fuerza aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 138 drones de ataque de largo alcance, junto con un número indeterminado de misiles, causando daños en 16 localidades del país.

En la región de Jersón, un ataque ruso con drones mató a dos personas e hirió a otras dos, y se registraron daños en un centro comercial en Zaporiyia.