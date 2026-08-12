España se alista para un raro eclipse solar en medio de alertas por incendios y altas temperaturas

MADRID — Los españoles se preparan para presenciar un raro eclipse total de sol este miércoles, mientras las autoridades emiten advertencias a quienes planean viajar a áreas rurales para observar el fenómeno, instando a evitar acciones que puedan provocar incendios forestales.

Millones de personas en una franja del norte y centro de España disfrutarán de vistas privilegiadas de este espectáculo celeste, que comenzará al atardecer, cuando el sol, la luna y la Tierra se alineen, sumiendo brevemente en la oscuridad partes de la península Ibérica, así como algunas áreas de Groenlandia e Islandia.

Se estima que el evento podría atraer a más de medio millón de visitantes adicionales, según informaron las autoridades. En medio de temperaturas veraniegas extremas y varios incendios forestales, se ha implementado un amplio dispositivo de seguridad ante el esperado eclipse, cuya fase total, cuando la luna cubre completamente el sol, se prevé que dure menos de dos minutos y medio.

Llegada de visitantes a zonas rurales

El Ministerio del Interior ha habilitado 350 puntos oficiales de observación en diferentes ubicaciones, incluyendo la llamada "España vaciada", que comprende zonas poco pobladas del interior del país. Además, se ha restringido el acceso a otros 123 puntos debido a las condiciones ambientales o la presencia de obstáculos que podrían dificultar una evacuación.

Recientemente, un incendio forestal devastador arrasó 500 kilómetros cuadrados en el centro de España, obligando a evacuar a decenas de miles de personas. Actualmente, varios incendios más pequeños siguen activos en diferentes partes del país.

Más de 33.500 agentes de las fuerzas del orden se desplegarán en las zonas de observación y accesos, según el ministerio.

"Las altas temperaturas, la sequedad acumulada del combustible vegetal y la elevada presión sobre espacios naturales por los desplazamientos previstos obligan a extremar las medidas de prevención", declaró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un comunicado.

Gran parte de España estará en alerta el miércoles, con temperaturas que se espera que superen los 35º Celsius (95º Fahrenheit), y la vegetación permanecerá completamente seca. La agencia meteorológica nacional, AEMET, advierte sobre estas temperaturas en muchas de las zonas donde se observará el eclipse total.

La máxima prioridad de las autoridades es evitar cualquier chispa que pueda desencadenar un incendio, como ocurrió en Ávila, al oeste de Madrid, a finales de julio. También se advierte a los visitantes que no enciendan fuegos, no tiren basura y no estacionen en áreas con vegetación seca.

Las gafas para el eclipse se agotan rápidamente

Las gafas especiales para eclipses son esenciales para una observación segura, incluso si solo queda visible una pequeña parte del sol. "Para mirar al sol, siempre hay que usar la protección adecuada, y la más apropiada son las gafas para eclipses", destacó Telmo Fernández Castro, director del Planetario de Madrid. Estas gafas están fabricadas con filtros especiales que bloquean la radiación solar que puede dañar los ojos.

Durante meses, supermercados, grandes almacenes, museos y planetarios de todo el país han estado vendiendo o distribuyendo gafas para eclipses, y muchas farmacias se habían quedado sin existencias antes del miércoles.

El eclipse alcanzará su duración máxima frente a la costa oeste de Islandia. Cuando llegue a una pequeña franja de Portugal y luego a España, la totalidad se habrá reducido a aproximadamente un minuto. El espectáculo concluirá sobre el Mediterráneo.

El martes por la noche, quienes buscaban un par de gafas hacían fila fuera de una tienda de fotografía en el centro de Madrid, donde un cartel en la entrada anunciaba: "Se venden gafas de eclipse". Una mujer salió triunfante y tranquilizó a los que esperaban: "¡Tiene muchas cajas todavía!".

El precio de los hoteles se dispara en España e Islandia

Las habitaciones en Reykjavík, la capital de Islandia, costaban de media más de 1.000 dólares para la noche del miércoles, mientras los islandeses se preparaban para su primer eclipse total de sol desde 1954, y el primero visible desde la capital desde junio de 1433. Los precios eran aproximadamente el doble que en 2025, según el grupo de datos Lighthouse Intelligence.

Las autoridades del país, que cuenta con menos de 400.000 habitantes, esperan recibir hasta 20.000 visitantes extranjeros adicionales debido al fenómeno, que se produce en una temporada alta turística ya muy concurrida. En España, la demanda hotelera a lo largo de la franja de totalidad del eclipse, incluidas las ciudades norteñas de A Coruña, Bilbao y Santiago de Compostela, se ha disparado.

El Hotel Keflavík, de 70 habitaciones, en el municipio islandés de Reykjanesbaer, ya estaba lleno de huéspedes que esperan ver alrededor de un minuto y 45 segundos de totalidad, siempre que el tiempo lo permita. "La época del eclipse, por supuesto, ha sido muy exigente, y mucha gente acudió a nosotros con antelación, ya el año pasado", comentó Steinþór Jónsson, dueño y gerente del hotel.

Jónsson recordó que no había visto nada parecido desde 1986, año en que abrió el hotel y el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el líder soviético Mijaíl Gorbachov celebraron una cumbre en Reykjavík. "Aparte de Reagan y Gorbachov, el eclipse es lo más grande", concluyó.